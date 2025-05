Die Festival-Saison steht vor der Tür. Wer sich lieber einer bestimmten Musikrichtung widmet, wird bei den deutschen Festivals fündig. Bei diesen Musikevents steht vor allem ein Genre im Mittelpunkt.

Metal und Rock

Zwei Festivals feiern 2025 ein Jubiläum: Während Rock am Ring sein 40-jähriges Bestehen feiert, wird Rock im Park 30 Jahre alt. Beide finden wie gewohnt zeitgleich statt. Vom 6. bis 8. Juni sollen Fans 100 Acts auf vier Bühnen erleben können. Mit dabei sind etwa: Rise Against, Bullet For My Valentine, Weezer, The Prodigy und Powerwolf.

Ein Tag im Zeichen des Rock und Metal: Am 9. August öffnet das Elbriot Festival seine Tore am Hamburger Großmarkt. Das Tagesfestival geht in seine zwölfte Ausgabe. Auf der Bühne stehen werden unter anderem: Papa Roach, Kreator, Kerry King, Kissin' Dynamite, Smash Into Pieces oder Future Palace.

Das legendäre Heavy-Metal-Festival Wacken findet 2025 zum 34. Mal im kleinen Ort Wacken in Schleswig-Holstein statt. Das Event, das vom 30. Juli bis 2. August geht, ist bereits ausverkauft. Als Acts mit dabei: Guns N' Roses, Gojira, Papa Roach, Machine Head oder Saltatio Mortis.

In der Nähe von Dinkelsbühl treffen sich Mitte August Metal- und Rock-Liebhaber zum Summer Breeze mit mehr als 130 Bands. Von 13. bis 16. August sind unter anderem diese Acts zu sehen: Gojira, Machine Head, Blind Guardian oder In Extremo.

Hip-Hop und Reggae

Vom 3. bis 5. Juli 2025 wird das Splash! wieder seine Tore öffnen. Seit 2009 ist das 1998 erstmals veranstaltete Hip-Hop-Festival in Ferropolis beheimatet. Das Gelände liegt zwischen Berlin und Leipzig, etwa 20 Kilometer von Dessau in Sachsen-Anhalt. Acts in diesem Jahr: Badmómzjay, Apsilon, Jassin, K.I.Z, Ski Aggu oder Makko.

Das Heroes Festival macht Hip-Hop-Fans gleich ein dreifaches Geschenk. Es findet an unterschiedlichen Wochenenden jeweils immer freitags und samstags in Geiselwind (20. und 21. Juni), Hannover (29. und 30. August) sowie in Freiburg (5. und 6. September) statt. Als Acts bestätigt sind etwa: Bonez MC, BHZ, Finch, Tream, Soho Bani und Ufo 361.

Anfang Juli wird es wieder bunt und wild: Das Summerjam Festival lädt seine Festival-Besucher an den Fühlinger See im Norden von Köln. Reggae-, Dancehall- und Hip-Hop-Fans können sich von 4. bis 6. Juli freuen auf: Afrob, Beenie Man, Curse, Irie Révoltés, K.I.Z oder Alborosie.

Am 2. August geht das Spektrum in Hamburg-Wilhelmsburg über die Bühne. Das Tagesfestival verspricht ein Line-up "zwischen Tradition und Grenzüberschreitungen, zwischen elektronischen Grauzonen und klassischem Rap". Mit dabei sind: Disarstar, OG Keemo, Apsilon oder Babyjoy.

Elektro und Techno

Das Fusion Festival wird von 25. Juni bis 29. Juni stattfinden. Das Musik- und Kunstfestival hat mehr als 1.000 Programmpunkte auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz nahe dem See Müritz zu bieten und wird von einem gemeinnützigen Verein, Kulturkosmos Müritz, veranstaltet. Bestätigte Künstlerinnen und Künstler gibt es noch nicht.

Nature One ist eines der größten europäischen Festivals elektronischer Musik. 2025 findet es vom 31. Juli bis 3. August traditionell auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück statt und feiert sein 30. Jubiläum. Unter den mehr als 350 Künstlerinnen und Künstlern sind: Alle Farben, Felix Jaehn, Felix Kröcher, Dominik Eulberg, Westbam und Paul van Dyk.

Wer gerne zu Elektromusik seine Hüften kreisen lässt, kommt auch beim SonneMondSterne mit rund 40.000 erwarteten Besuchern auf seine Kosten. In der Nähe von Saalburg-Ebersdorf in Thüringen werden von 8. bis 10. August große Namen der Szene erwartet, etwa: Anyma, Boris Brejcha, Brutalismus 3000, Paul Kalkbrenner, I Hate Models und Charlotte de Witte.

Das seit 2015 existierende Electronic-Festival Parookaville wird 2025 zehn Jahre alt. Vom 18. bis 20. Juli 2025 darf wieder am Airport Weeze (NRW) gefeiert und getanzt werden. Als Acts mit dabei: Steve Aoki, Timmy Trumpet, Bunt., Afrojack oder Hardwell.