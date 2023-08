28 Das Festival startete am Mittwochnachmittag trotz strömenden Regens mit dem geplanten Programm. Foto: dpa/Christian Charisius

Zumindest ein Teil der Fans konnte am Mittwoch in Wacken mit der großen Metal-Party starten. Rund 50.000 Fans trotzen in Schleswig-Holstein dem Matsch. Wir haben die Bilder vom Start des verregneten Festivals.









Matsch, Matsch und noch mehr Matsch – das Wacken-Festival konnte am Mittwoch immerhin mit Einschränkungen starten. Wegen eines Einlassstopps konnten viele Fans nicht anreisen. Die Regenfälle in den vergangenen Tagen haben das Gelände zu stark aufgeweicht. Das Programm wurde verkleinert, sechs Bands könnten nicht auftreten, so ein Sprecher des Festivals. Nach Schätzung der Polizei hielten sich am Morgen insgesamt rund 50 000 Fans auf dem Gelände auf.