Festival Umsonst & Draußen in Stuttgart: Umsonst & Draußen-Macher hoffen auf gutes Wetter

1 Im vergangenen Jahr gastierte das Umsonst & Draußen erstmals auf dem neuen Gelände. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

An diesem Freitag beginnt das Festival Umsonst & Draußen in Stuttgart-Vaihingen. Bis Sonntagabend spielen rund 20 überwiegend laute Bands. Erstmals ruft die Nachwuchsorganisation der AfD zu einer Kundgebung gegen das Festival auf.











„Das besondere wird sein, dass wir zum ersten Mal bei gutem Wetter auf der Festwiese sind“, sagt Roland Brömmel, der Sprecher des Festivals Umsonst & Draußen, das im vergangenen Jahr – nach dem Artenschutz-bedingten Ende der Jahrzehnte währenden Bespielung der Vaihinger Uni-Wiesen – erstmals auf dem neuen Gelände an der Krehlstraße in Stuttgart-Vaihingen gastiert und dabei ein „Riesen-Defizit“ eingefahren hat, weil das Wetter überhaupt nicht mitspielte. Diesmal soll die Sonne scheinen, wenn am Freitag um 17.30 die Band Der ganze Rest die 43. Ausgabe des Gratis-Festivals eröffnet, auf dem vor Jahrzehnten der Begriff „Verräterbier“ erfunden wurde, mit dem inzwischen viele Stadtteilfeste zum kostendeckenden Getränkekauf an den Festständen mahnen.