Festival „The Gate“ startet: Beflügelt Kunst Stuttgart im digitalen Standort-Wettlauf ?

Was wird aus der immer jungen Hoffnung, Hochtechnologie, Wissenschaft und Kunst zu verbinden? Das Festival „The Gate“ in Stuttgart will das Tor in die Zukunft wieder aufstoßen.
Kühne Zukunftsträume einer Innovationen in der Hochtechnologie beflügelnden Kunst entwickelten legendäre Festivals wie der steirische herbst in Graz oder später die Multimediale in Karlsruhe seit den 1980er Jahren. In Stuttgart suchte in seinen ersten Jahren das Festival Filmwinter die Grenzen zwischen künstlerischer und technischer Innovation aufzuheben. Und nun – lädt uns „The Gate“ ein, in Stuttgart durch ein Zukunftstor zu gehen.