Festival „The Gate“ in Stuttgart: Warum Unternehmer Matthias Stroezel für Dialoge von Technik und Kunst wirbt

Kunst kann nicht nur in der Kreativwirtschaft den Blick auf Prozesse schärfen, ist Unternehmer Matthias Stroezel überzeugt. Engagiert er sich deshalb beim Festival „The Gate“?
Noch bis einschließlich 22. Mai sucht im Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart in Stuttgart-Vaihingen (Nobelstraße 19) das Festival „The Gate“ digitale Innovation, Wirtschaft und Kunst in Dialog zu bringen. Matthias Stroezel, Gründer und Geschäftsführer des Datenverarbeitungs-Unternehmens SSC Services in Böblingen, engagierte sich schon 2024 für die erste Ausgabe von „The Gate“. Was interessiert ihn?