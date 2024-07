20 Ideen für den perfekten Look

Von metallischen Glitzer-Highlights bis hin zu mutigen Farben und einzigartigen Designs: Wir haben 20 Makeup-Looks passend fürs Festival zusammengefasst.











Wie schminkt man sich am besten für ein Festival? Einige mögen es lieber schlicht, andere können es kaum erwarten, ausgefallene Augen-Makeups auszuprobieren. Egal ob Glitzer, Metallic, bunt oder einfach gehalten – in unserer Inspirations-Kollektion ist für jeden was dabei.