1 Blick auf die Veranstaltungsfläche in Nürnberg: Vom 6. bis 8. Juni feiern bei Rock im Park 88.500 Besucherinnen und Besucher. Foto: Festival Rock im Park

Nur wenige Wochen nach dem Ausverkauf von Rock am Ring meldet das Schwesterfestival Rock im Park ebenfalls "sold out". Damit sind alle 88.500 Tickets weg. Das beliebte Musik-Event feiert in diesem Jahr runden Geburtstag.











Nach Rock am Ring ist auch das Zwillingsfestival Rock im Park 2025 ausverkauft. Das hat der Veranstalter am 12. Mai bekannt gegeben. Vom 6. bis 8. Juni werden zu dem Festival in Nürnberg 100 Acts auf vier Bühnen sowie 88.500 Fans erwartet.