Das Zeltspektakel in Winterbach verspricht 2026 gleich mehrere musikalische Highlights. Doch für einige Konzerte sind die Sitzplätze bereits vergriffen.
Noch rund 200 Tage sind es bis zum Zeltspektakel in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) – und die meisten der dort auftretenden Künstler sind inzwischen bekannt. Bei der 14. Ausgabe des im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Festivals tritt ein Line-Up auf, das sich sehen lassen kann – gerade weil es viele musikalische Facetten abdeckt. Unsere Übersicht zeigt, welche Musiker der Veranstalter, die Kulturinitiative Rock Winterbach, diesmal ins Remstal holt.