Die Kulturinitiative Rock aus Winterbach verkündet einen weiteren Top-Act für das Festival im kommenden Jahr: das Hip-Hop-Duo Max Herre und Joy Denalane.

Man kann es eine häppchenweise Ankündigungsstrategie oder Salamitaktik nennen, aber so bleibt man eben auch im Gespräch – und der einzelne Top-Act geht somit auch nicht unter in der kompletten Übersicht und der Fülle aller auftretenden Künstler. Jedenfalls hat die Kulturinitiative Rock einen weiteren Hochkaräter für das erst in knapp einem Jahr stattfindende, dann 14. Winterbacher Zeltspektakel an Land gezogen und jetzt verkündet.

Genau genommen ist es ein Hochkaräter im Doppelpack: Denn Max Herre und Joy Denalane werden am Samstag, 1. August 2026, im Acht-Master-Zirkuszelt auf dem Parkplatz neben der Firma Peter Hahn auftreten.

Traumpaar des deutschen Pop und Soul

Seit Jahrzehnten gehören die beiden zum deutschen Pop- und Showbusiness. Zuletzt dürften ihre Auftritte in TV-Talkshows oder auch die dreiteilige Doku-Serie „Max & Joy – Komm näher“ in der ARD über die Beziehung dieses äußerst sympathischen Musiker-Ehepaars, des Traumpaars des deutschen Pop und Soul, auch die letzten Skeptiker überzeugt haben, sofern es davon überhaupt welche gibt.

Und der Weg von Stuttgart, wo Max Herre geboren ist und später mit Joy Denalane gelebt hat und beide ihre ersten Karriereschritte unternahmen, ins Remstal nach Winterbach ist ja auch nicht allzu weit. Die zwei gehören zu den wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Musikern der vergangenen 25 Jahre.

Joy Denalane ist die große Soul-Sängerin, die mit ihrer überwältigenden Stimme auf ihren wegweisenden, autofiktionalen Alben „Mamani“, dem auf Motown Records erschienenen Album „Let Yourself Be Loved“ und zuletzt „Willpower“ Maßstäbe gesetzt hat. Beschrieben wurde sie bereits als „Gebieterin über Soul und Hip-Hop“ (Hamburger Abendblatt) oder „Queen of German Soul“ (Focus).

Unvergessen: die Band Freundeskreis

Max Herre wiederum hat mit seiner Band Freundeskreis und deren Alben „Quadratur des Kreises“ und „Esperanto“, dem Hit „A-N-N-A“ sowie mit seinen Solo-Alben „Hallo Welt“ und „ATHEN“ eine völlig neue Erzählform und Musikalität im deutschen Hip-Hop und Rap etabliert. Zusammen hat das Duo Joy zahlreiche Gold- und Platin-Alben verliehen bekommen, Preise gewonnen und grandiose Tourneen gespielt.

Alle zwei Jahre veranstaltet die Kulturinitiative Rock Winterbach, ein eingetragener Verein, auf dem Platz neben der Firma Peter Hahn das überregional bekannte Zeltspektakel. Hier spielen namhafte internationale Künstler auf der großen Bühne im Acht-Master-Zirkuszelt. Legenden wie Joe Cocker (2013) und Deep Purple (2024) waren hier bereits zu Gast, ebenso Kabarettist Gerhard Polt im Jahr 2024. Auf der Biergartenbühne spielen lokale Live-Bands.

Max Herre und Joy Denalane kommen in knapp einem Jahr zum Zeltspektakel nach Winterbach. Foto: Oliver Helbig

Drei Acts für 2026 stehen bereits fest

Für das 14. Winterbach Zeltspektakel vom 24. Juli bis 1. August 2026 stehen bereits diese Acts fest:

Am Samstag, 25. Juli 2026, steigt eine Magic Blues Night mit Beth Hart und The Cinelli Brothers.

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, sind Schmidbauer, Kälberer, Ringlstetter mit bayerischem Liedermacher-Akustikrock zu Gast.

Den Abschlussabend gestalten am Samstag, 1. August 2026, Joy Denalane und Max Herre.

Start des Vorverkaufs für Herre und Denalane ist am Donnerstag, 21. August, über die Homepage des Vereins zum Festival: www.zeltspektakel.com