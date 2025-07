Ihren Tourstart in Berlin musste Kylie Minogue krankheitsbedingt absagen – jetzt ist sie wieder fit für die Jazz Open. Am Mittwoch startet das Festival. Wofür gibt es noch Karten?

Wegen einer Kehlkopfentzündung konnte Pop-Queen Kylie Minogue im Juni nicht zum Start ihrer deutschen Sommertour in Berlin auftreten. In Stuttgart haben ihre Fans gezittert, ob sie auch für die Jazz Open absagen muss. Nein, muss sie nicht! Der australische Mega-Star ist wieder fit!

„Es tut mir so leid“, schrieb die Sängerin auf Instagram, „ich habe keine andere Wahl, als die Shows in Berlin, Łódź , Kaunas und Tallin zu verschieben.“ Am kommenden Freitag beendet die 57-Jährige ihre Krankheitspause und holt das ausgefallene Konzert an der Spree in der Uber-Halle (Fassungsvermögen: 17 000 Fans) nach. Am Montag, 7. Juli, ist sie dann in Düsseldorf im PSD Bank Dome. Bei den Jazz Open wird sie am Mittwoch, 9. Juli, erwartet.

Lesen Sie auch

Die gute Nachricht: Kylie Minogue ist wieder gesund. Die schlechte Nachricht: Es gibt keine Karten mehr für ihr Konzert auf dem Schlossplatz.

Der Kartenverkauf für die 31. Jazz Open 2025 ist rekordverdächtig. „Mit bisher knapp 60.000 verkauften Tickets sind die Festival-Bühnen bis zu 95 Prozent ausgelastet“, freut sich Promoter Jürgen Schlensog. Restkarten gibt es noch für die Konzerte von Bassist Marcus Miller (3. Juli, Altes Schloss), der Bluesrock-Gitarristen Joe Bonamassa und Kenny Wayne Shepherd (10. Juli, Schlossplatz), Elektro-Legende Jean-Michel Jarre (11. Juli, Schlossplatz) und Zucchero (12. Juli, Schlossplatz). Dazu werden weitere 10.000 Musikfans bei den vielen kostenfreien Open-Stages-Konzerten erwartet.

Wie man vielleicht doch noch an Karten für Kylie kommt

Nicht nur Kylie Minogue ist restlos ausverkauft. Dies gilt ebenso für: Herbie Hancock (5. Juli) und Gregory Porter (6. Juli) im Innenhof des Alten Schlosses sowie für Kraftwerk (8. Juli) und Lionel Richie (13. Juli) auf dem Schlossplatz. Die Veranstalter haben aber einen Tipp für alle, die trotzdem noch Karten kommen wollen. „Wir kooperieren mit TicketSwap, dort können digitale Tickets sicher und fair weiterverkauft und direkt von Fans gekauft werden“, sagt der Jazz-Open-Sprecher. Von anderen Plattformen raten die Veranstalter hingegen dringend ab.

Für Zucchero am 12. Juli gibt es noch Restkarten. Foto: Lichtgut

Mit dem Auftritt der US-Sängerin Dianne Reeves, die mit der German Jazz Trophy der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird, beginnen an diesem Mittwoch die Jazz Open. Im Alten Schloss eröffnen die Londoner Jung-Jazzer von Ezra Collective und der kolumbianische Pianist Jesus Molina das Festival offiziell (dafür gibt es noch Restkarten für Stehplätze). Bis zum 13. Juli wird Stuttgart zur Festival-Metropole, in der Mainstream-Acts mit hochkarätigen Jazz-Konzerten die Vielfalt der Musik feiern.

Erstmals wird der Wolfgang Dauner Award verliehen

In Erinnerung an den großen Stuttgart Jazzpianisten und Komponisten wird erstmals der neue Wolfgang Dauner Award verliehen, der am Sonntag, 6. Juli, bei einer Matinee im Fruchtkasten dem israelischen Pianisten Shai Maestro überreicht wird. Dank der Sponsoren und dank der Stadt gibt es in diesem Jahr so viele kostenlose Konzerte wie bei den Jazz Open bisher noch nie.

Wie in den vergangenen Jahren entstehen bei den Jazz Open erneut reichlich Bewegtbilder. Die Aufzeichnungen der Abende im Alten Schloss mit Ezra Collective und Jesus Molina sowie mit Dianne Reeves und China Moses werden später in den Mediatheken von SWR und Arte zu finden sein. Eigens für die ARD Mediathek wird der erste Schlossplatzabend mit Raye und Jacob Collier produziert.