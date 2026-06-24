Festival in Stuttgart: Kesselfestival am Hitze-Wochenende – alles, was man wissen muss

Fast 40 Grad in Stuttgart, aber das Kesselfestival auf dem Wasen findet statt. Mit Nina Chuba, SDP - aber auch Trinkwasserstationen und vielen Schirmen, um der Rekordhitze zu trotzen.

Stuttgart schwitzt. Abkühlung ist nicht in Sicht. Am Freitag sind in Baden-Württemberg an manchen Orten Temperaturen bis 40 Grad drin. Der Samstag kann sogar noch heißer werden. Das Stuttgarter Kinderfest wurde bereits abgesagt – zu wenig Schatten auf dem Stuttgarter Marktplatz. Ebenso geht es anderen Veranstaltern, auch das Stadtteilfest im Veielbrunnen am Marga-von-Etzdorf-Platz in Bad Cannstatt sowie die Rohracker Hocketse fallen flach.

Aber das Kesselfestival auf dem Cannstatter Wasen wird stattfinden, auch wenn Freitag und Samstag brütend heiß werden.

So trotzt das Kesselfestival der Hitze

„Das Wetter ist auch bei uns das beherrschende Thema“, sagt Veranstalter Christian Doll. Bei der Anzahl der Sonnenschirme wurde noch einmal aufgestockt, bei der Getränkebestellung und der Zahl der Trinkwasserstationen auch. Gerade ist man noch dabei, Sprühschläuche zu organisieren. Viele Bäume, die Schatten spenden, gibt es am „vielleicht schönsten Platz des ganzen Festivalgeländes“: Auf dem Gelände der Kanu-Gesellschaft am Neckar kann man Stand-up-Paddling ausprobieren und mit Drachenbooten fahren. Am Stand der Feuerwehr wird ein Wassersprenkler aufgebaut.

Auf dem gesamten Gelände an der Mercedesstraße stehen drei Trinkwasserstationen zum kostenlosen Nachfüllen bereit. Diese sind auch im Lageplan eingezeichnet. Außerdem wird es mehrere Sonnencremespender geben. Der Veranstalter empfiehlt den Besucherinnen und Besuchern allerdings dringend, zusätzlich geeigneten Sonnenschutz und einen Sonnenhut, ein Käppi oder eine andere Kopfbedeckung mitzubringen. „Bei solchen Temperaturen muss man gut auf sich aufpassen: genug trinken, immer mal wieder Pausen im Schatten einlegen, regelmäßig nachcremen, an eine Kopfbedeckung denken.“

„Man sollte nicht den Fehler machen und den ganzen Tag vor der Bühne stehen, weil man Angst um seinen Platz hat“, meint Doll. „Zwischen jedem Auftritt haben wir extra eine Pause eingeplant – die sollte man auch nutzen.“

Die beiden Sanitätszelte der Malteser wurden noch mit Extra-Kühlschränken ausgestattet. Auch die Awareness-Teams, die auf dem Gelände unterwegs seien, würden besonders darauf achten, ob jemand aufgrund der Hitze ans Limit gerate, sagt Janina Würth, die beim Kesselfestival für das Thema Awareness zuständig ist.

Gibt es noch Tickets?

Unter kesselfestival.myticket.de gibt es noch Tickets. Für Spontane ist auch eine Tageskasse eingerichtet. Christian Doll hofft aber, „dass wir im Laufe des Freitags noch einen Sold-out verkünden können.“ Dann wären 30.000 Besucher auf dem Wasen. „Und Nina Chuba“, schiebt Doll schmunzelnd nach, „hofft das auch.“

Neu ist, dass es in diesem Jahr für 39,90 Euro pro Tag ein Upgrade gibt – damit kommt man garantiert an der Hauptbühne weit nach vorne und darf durch exklusive Fast-Lane-Schleusen gehen.

So kommt man hin

Am besten mit den Öffentlichen. Die Stadtbahn-Sonderlinie U11 fährt alle zehn bis 15 Minuten zur Haltestelle Neckarpark. Zurück verkehren die Bahnen je nach Bedarf. Von der S-Bahn-Haltestelle Bahnhof-Bad Cannstatt ist es ein kurzer Fußweg zum Festivalgelände auf dem Wasen.

So sind die Öffnungszeiten

Am Freitag hat das Festivalgelände von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Die Hauptbühne wird ab etwa 16 Uhr bespielt. Am Samstag öffnet das Kesselfestival um 11 Uhr, um 23 Uhr ist Schicht im Schacht. Das Programm auf der Haupttribüne beginnt gegen 13 Uhr.

So sieht das Line-up aus

Freitag, 26. Juni:

Am Freitag wartet alles – vor allem ein sehr junges Publikum – auf Nina Chuba. „Wildberry Lillet“ oder „Ich hass dich“ werden ab 20.30 Uhr über den dann hoffentlich nicht mehr ganz so brütend heißen Wasen schallen.

16 - 16.30 Uhr: Sokae

17 - 18 Uhr: Carli

18.45 - 19.45 Uhr: Lottery Winners

20.30 Uhr - 22.15 Uhr: Nina Chuba

Samstag, 27. Juni:

Um 17 Uhr kommt Juli auf die Bühne, die Band um Frontfrau Eva Briegel ist seit über 20 Jahren im Geschäft. Der Rapper $oho Bani aus dem Berliner Wedding ist eher was fürs junge Publikum. Auf die witzigen Texte von SDP können sich wahrscheinlich Kinder und Eltern einigen.

13 - 14 Uhr: Aaron

15 - 16 Uhr: Tiffany Aris

17 - 18 Uhr: Juli

19 - 20 Uhr: $oho Bani

20.45 - 22.15 Uhr: SDP

Zum ersten Mal wird es eine Straßenmusikfestival-Bühne mit fünf Live-Acts geben. Bei Karle Kontainer Klub & Karles Tanzkutsche legen über 20 DJs auf. Auch einen Newcomer- und DJ-Contest wird es wieder geben.

Hier wird der Sand fürs Beach-Volleyballfeld verteilt. Foto: StZN/Schäfer

Neben den Konzerten können Besucher auch selbst aktiv werden – beim Basketball, Beach-Volleyball oder Paddeln auf dem Neckar. Auf dem Übermorgen-Markt gibt es nachhaltige Produkte, aber auch Vorträge, übers Upcycling zum Beispiel. Und zahlreiche Vereine der Region zeigen, was sie zu bieten haben.

Das komplette Programm findet man unter kesselfestival.de.

So läuft es am Einlass

Die Tickets müssen nicht ausgedruckt werden – die digitale Eintrittskarte auf dem Smartphone vorzuzeigen reicht. Wer ein Kombiticket oder ein Tagesticket mit Hauptbühnen-Zugang hat, bekommt am Einlass ein Bändchen. Das unbedingt am Arm lassen – sonst verliert es seine Gültigkeit.

Das gibt es zu essen

Wer hier nichts findet, ist selber schuld – im Food Court gibt es mobile Garküchen und Foodtrucks, die zum Beispiel Falafel, vegetarische Sandwiches, Burger, Bio-Bratwurst oder Kaffee und Kuchen anbieten. Es gibt auch eine große Auswahl an glutenfreien und veganen Speisen.

Wichtig: Auf dem Festival wird bargeldlos gezahlt – also entweder mit Karte oder Smartphone. Wer nur Bargeld dabei hat, kann sich eine Bezahlkarte ausstellen lassen und diese mit Bargeld aufladen. Nach Festivalende kann man diese Bezahlkarte an der Kasse am Eingang zurückgeben und sich das Restguthaben auszahlen lassen.

Das darf man mitbringen – und das nicht

Taschen: Gürteltaschen, Hüfttaschen, Turnbeutel, Gymbags, Jutebeutel bis maximal Din A4 dürfen aufs Gelände - alle anderen Rucksäcke und Taschen nicht.

Flaschen: Auf dem Festivalgelände sind alle Flaschen oder Behältnisse bis 0,5 Liter erlaubt, die nicht aus Glas sind. Am Hauptbühnenbereich müssen es PET-Flaschen sein. Die Trinkflaschen können an den Trinkwasserspendern wieder aufgefüllt werden.

Sonnencreme darf mit aufs Gelände – bis zu einer Menge von 100 Mililitern. Deo auch, allerdings nicht in Sprühdosen.

Der Konsum von Cannabis ist beim Kesselfestival verboten. Alkohol und Drogen dürfen nicht mitgebracht werden.

Eine ausführliche Liste der Dinge, die nicht aufs Gelände dürfen, gibt es hier

Das sollten Familien beachten

Für Familien gibt es einen Familieneingang. Pro Kind darf ein Kinderwagen mitgebracht werden. Kinderwagen dürfen nicht mit in den Hauptbühnenbereich genommen werden. Davor gibt es eine Abgabestelle.

Familientickets können nur gemeinsam eingelöst werden – dass Familienmitglieder später nachkommen, geht also nicht. Kinder bis fünf können gratis aufs Kesselfestival. Der Zugang zur Hauptbühne ist ab sechs Jahren erlaubt.

Weil Festivals laut sind, empfehlen die Veranstalter einen Gehörschutz – vor allem für Kinder. An der Kinderwagen-Abgabe vor der Hauptbühne können für 20 Euro Pfand „Micky Mäuse“ geliehen werden.

Und sonst?

Das Kesselfestival ist barrierefrei, der Zugang mit dem Rollstuhl ist möglich. Es gibt barrierefreie Toiletten und vor der Hauptbühne ein Rollstuhlpodest. Mit Rollstuhl kommt man über den Familieneingang aufs Gelände. Schwerbehinderte Menschen können eine Begleitperson kostenfrei mitnehmen. Mehr Infos gibt es hier

„Wo geht's nach Panama?" Wer sich unwohl fühlt, in eine brenzlige oder übergriffige Situation geraten ist, Beistand braucht – mit dem Codewort „Wo geht's nach Panama?" macht man das Personal unauffällig darauf aufmerksam. Ein Awareness-Zelt ist am Festivaleingang eingerichtet.