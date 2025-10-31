Festival in Stuttgart: Jazz Open und VVS einigen sich nach Vorverkaufschaos auf „pragmatische Lösung“

Erst Chaos, jetzt Einigung: Nach dem holprigen Start des Jazz-Open-Vorverkaufs haben Veranstalter und VVS eine Lösung gefunden. Was Ticketkäufer wissen müssen.
Der Start des Kartenvorverkaufs für die Jazz Open 2026 mit Stars wie Katy Perry und Jamiroquai hat bei vielen Fans für Frust gesorgt: Am ersten Verkaufstag war das Bestellsystem völlig überlastet. Viele Interessierte kamen nicht durch oder erhielten Fehlermeldungen. Der Server brach unter dem rekordverdächtigen Ansturm zeitweise zusammen. Die Veranstalter entschuldigten sich fürs lange Warten.