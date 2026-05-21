Festival in Stuttgart: Freshlyground kommt zum Sommerfestival der Kulturen

Der Juli naht und das Programm des Sommerfestivals der Kulturen auf dem Stuttgarter Marktplatz steht: Baden-Württembergs größtes Weltmusik-Festival lädt Größen der Szene ein.

Die Band Freshlyground, die an einem der meistgeklickten Musikvideos auf Youtube entscheidend mitgewirkt hat, spielt Mitte Juli auf dem Stuttgarter Marktplatz: 4,5 Milliarden Menschen haben in den vergangenen 16 Jahren das Video zum Song „Waka Waka (This Time for Africa)“ aufgerufen, den die kolumbianische Sängerin Shakira als offizielles Lied der Fußball-WM in Südafrika gesungen hat. Eingespielt hat den Song die in Kapstadt beheimatete multinationale Band Freshlyground, deren Auftritt am 15. Juli in Stuttgart voraussichtlich einen der Höhepunkte des Sommerfestivals der Kulturen auf dem Marktplatz markieren wird.

Auch inhaltlich passt das gut: „Ein klares Statement für eine offene Gesellschaft“ solle die 23. Ausgabe von Baden-Württembergs größtem Weltmusik-Festival werden, teilte der Veranstalter, das Forum der Kulturen, an diesem Donnerstag in einer Pressemitteilung zum jetzt feststehenden Programm des Festivals mit. Am Dienstag, 14. Juli, beginnt das sechstägige Stelldichein von 15 internationalen musikalischen Acts und Essensständen von 50 der Stuttgarter Migrantenvereine, die im Forum der Kulturen vereint sind. Headliner am Eröffnungsabend ist die Band Bohemian Betyars, die laut der Ankündigung „mit ihrem wilden Speed-Folk-Freak-Punk den Marktplatz garantiert zum Kochen“ bringen wird.

Die Band Freshlyground kommt auf den Stuttgarter Marktplatz. Foto: Sean Wilson

Nach dem Konzert von Freshlyground am 15. Juli tritt am 16. Juli unter anderem die Londoner Band Kefaya, die Post-Punk mit Jazzigem verbindet, gemeinsam mit der aus Afghanistan stammenden Sängerin Elaha Soroor auf. Am 17. Juli präsentiert Selin Sümbültepe türkischen Folkpop, bevor DJ Nazim Sabunco zur Silent Disco mit Kopfhörern bittet. Am 18. Juli präsentiert die Band Šuma Čovjek das Ergebnis einer bosnisch-algerisch-schweizerischen Kollaboration, bei der zu vielsprachigem Gesang orientalische Beats auf Balkan-Bläser treffen. Danach schicken sich die senegalesische Künstlerin Oumy und ihre Band an, „traditionelle Sahel-Vibes mit urbanem Zeitgeist“ zu verbinden, wie es auf der Website des Sommerfestivals der Kulturen heißt, auf der das gesamte Programm des Gratis-Festivals im Herzen Stuttgarts veröffentlicht ist.

Etwas weniger poetisch formuliert, darf man an diesem Abend Hip-Hop-Beats erwarten, die auf afrikanischen R&B treffen. Um vielgestaltige Begegnungen verschiedener Kulturen wird es beim Sommerfestival der Kulturen auch am Abschlusssonntag am 19. Juli gehen: Nachdem die heißesten Stunden dieses Sommer-Sonntags traditionell vom späten Vormittag an den Tänzen von Stuttgarter Migrantenvereinen gewidmet sind, vermengt am frühen Abend die italienische Band mit dem für das ganze Festival programmatischen Namen Sine Frontera (Ohne Grenze) karibischen Ska, keltische Melodien und Sounds vom Balkan. Hinterher spielt eine weitere Größe der Weltmusik-Szene: Die mexikanische Band Son Rompe Pera befeuert Cumbia-Traditionen mit Marimba-Power.

Die Band Freshlyground indes wird ihren Erfolg bei der vor-vor-vorletzten Fußball-WM womöglich in Stuttgart nicht allzu offensiv in den Vordergrund stellen. Denn in der letzten Woche der diesjährigen Weltmeisterschaft „verwandelt sich das Festivalgelände in eine komplett fußballfreie Wohlfühloase“, teilt das Forum der Kulturen mit.