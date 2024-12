In die gute Stube der Stadt soll ein anderes Publikum einziehen, ein jüngeres. Ein neues Festival wird im September stattfinden. Was ist geplant?

Sie haben gut hingesehen. Von den besten Plätzen aus. Die Beamten des Finanzministeriums sitzen ja im Neuen Schloss und haben einen guten Blick auf den Schlossplatz. Den sie verwalten. Und bei Konzerten haben sie dort viele graue Haarschöpfe gesehen, auf der Bühne und im Publikum.

Vibrancy vor dem Mercedes-Museum /Foto:Nhatvy

Und sie haben gesehen, dass bei Veranstaltungen, die sich an ein jüngeres Publikum richten der Platz voll war. Etwa als beim SWR-Festival SWR3 den Abend mit elektronischer Musik gestaltete. Oder bei der Auftaktparty zur Fußball-EM, als DJs wie Robin Schulz 25 000 Menschen anlockten. Viele jünger als 30. Die Lehre war: Elektro funktioniert – auch auf dem Schlossplatz.

DJs auf dem Schlossplatz

So rannten die beiden Stuttgarter Dominik Seidenspinner und Felix Müller offene Türen ein, als sie anfragten, ob sie mit ihrem Vibrancy-Festival auf den Schlossplatz kommen dürften. Sie dürfen. Zwei Tage lang, am 12. und 13. September, werden mehrere DJs vor jeweils 7500 Besuchern spielen. „House und melodischer Techno“ darf man da erwarten, sagt Seidenspinner. Binnen kurzer Zeit haben sie es damit von einer Dachterrasse in der Stuttgarter Innenstadt auf den Schlossplatz geschafft. „Damit geht ein Jugendtraum in Erfüllung“, sagt Seidenspinner.

Von der Dachterrasse auf die gute Stube der Stadt

Ein Traum, der vor fünf Jahren noch als genau das erschien: Ein Traum. Da feierte Seidenspinner seinen 29. Geburtstag auf einer Dachterrasse nahe der Stiftskirche. 60 Leute waren geladen, und via Instagram fanden die Bilder vom Fest den Weg in die Welt. Plötzlich kamen Anfragen: „Hey cool! Wann machst Du das wieder!“ Nun hatte Seidenspinner Medienmanagement studiert, sein Freund Müller Innovationsmanagement, sie verdienten ihr Geld nicht mit Veranstaltungen.

Doch sie kannten das Electronic-Duo Ameli Paul. Und als Corona über die Welt kam, filmten sie einen Auftritt der beiden in den Weinbergen des Remstals. Unter dem Namen Vibrancy Music luden sie das Video hoch. „Der Name wurde als Gag geboren“, sagt Seidenspinner. Mittlerweile ist er ein Markenzeichen für elektronische Musik, die an ganz besonderen Orten gespielt wird. Sie merkten nämlich schnell, das kommt an. Und machten weiter, sie organisierten Auftritte von Künstlern auf dem Fernsehturm oder an der Grabkapelle.

Party an der Gießhalle in Duisburg Foto: vibrancy

Das schlug Wellen. Und als 2021 wieder für kurze Zeit Publikum dabei sein durfte, gingen sie in den Hof des Alten Schlosses. Und vors Mercedes-Museum. Dann gab es kein Halten mehr. Die Skisprungschanze in Innsbruck, das Panoramarestaurant auf dem Schilthorn in der Schweiz, das Schloss in Heidelberg, der Landschaftspark in Duisburg, die Burgruine Allerheiligen bei Offenburg, die Orte sind handverlesen und besonders. Demnächst kommt die Völklinger Hütte dazu. Und eben der Schlossplatz.

Stars verlangen immense Gagen

Im Vorjahr kamen 1500 Menschen in den Hof des Alten Schlosses. Nun werden es an zwei Tagen 15 000 Besucher. Eine andere Kategorie. Zumal sie vieles immer noch selbst machen, hauptamtlich mittlerweile. Den Ticketshop und das Einlasssystem haben sie programmiert, fürs Buchen bedienen sie sich aber einer Berliner Agentur. So nach und nach wollen die die Künstler bekannt geben. Anders als bei Rock und Pop, wo man davon ausgehen kann, dass das Publikum die immer gleichen Künstler immer wieder aufs Neue sehen will, herrscht bei elektronischer Musik ein steter Wechsel. Getrieben von sozialen Netzwerken tauchen immer wieder neue Heroen auf, die in kurzer Zeit möglichst viel abkassieren wollen und müssen. Denn der allerneueste Trend rückt mit Macht heran. Und weil in den USA und den Golfstaaten wahnsinnige Ticketpreise gezahlt werden, sind auch die Gagen in wahnwitzige Höhen gestiegen. „Bis zu einer halben Million“ verlangen die gerade aktuellen Stars der Szene, sagt Seidenspinner. Zumindest sechsstellige Gagen muss zahlen, wer mitmischen will im Konzertgeschäft.

Es wird getanzt Foto: vibrancy

Nichtsdestotrotz versuchen sie sich anders als andere Festivals ohne Sponsoren, und mit zivilen Preisen. Bei 50 Euro geht es los, 120 Euro zahlt, wer auf der Bühne tanzen und in den Backstage-Bereich darf. Natürlich sind sie zuversichtlich, dass es funktioniert, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht. Und sie denken schon größer. In ganz Europa sind sie auf der Suche nach schönen Orten. Montenegro etwa haben sie ins Auge gefasst. Doch zunächst einmal geht es auf den Schlossplatz. Zum Heimspiel!