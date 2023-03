1 „Umsonst & Draußen“ ist das größte alternative Musikfestival in Stuttgart. Foto: Lg/J. Rettig

Das Umsonst & Draußen -Festival findet vom 4. bis 6. August auf dem Festplatz an der Krehlstraße in Vaihingen statt. Nun müssen die Details geklärt werden.









Nachdem ein neuer Ort für das Umsonst-und-Draußen-Festival gefunden worden ist, geht es nun an die Vorbereitungen. „Wir sind froh, dass es eine Lösung gibt. Jetzt sind wir dabei, einen Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten zu organisieren“, sagte der Vaihinger Bezirksvorsteher Kai Jehle-Mungenast in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats. Wie am Wochenende bekannt wurde, soll das Festival in diesem Jahr auf dem Festplatz an der Krehlstraße stattfinden. Die Stadt bestätigt das und ergänzt: „Vonseiten des Naturschutzes gibt es keine Auflagen.“

Allerdings werde es seitens der Stadt eine Einschätzung zur Lärmentwicklung durch das Festival geben, auf deren Basis mit den Veranstaltern abgesprochen werde, wo Bühnen und Lautsprecher aufgestellt werden können und was bei deren Ausrichtung zu berücksichtigen sei.

Ende des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass das Umsonst-und-Draußen-Festival nach mehr als 40 Jahren aus Natur- und Artenschutzgründen nicht mehr auf der angestammten Uniwiese am Pfaffenring stattfinden darf. In den vergangenen Monaten hatten die Fachämter dann gemeinsam mit dem Verein verschiedene Flächen – vorrangig in Vaihingen – als Alternativstandorte geprüft. „Allerdings wurde dabei keine langfristige Lösung gefunden, die bereits ab diesem Sommer umsetzbar gewesen wäre“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme der Stadt. Die Flächenprüfungen für konkrete Standorte in Vaihingen dauere noch an, „sodass die Stadtverwaltung vorsichtig optimistisch ist, dass durch diese Sondierung und mit einem Vorlauf von eineinhalb Jahren eine geeignete Fläche für das Festival ab 2024 gefunden wird“. In der engeren Auswahl ist wohl eine Wiese bei Büsnau in der Nähe das Max-Planck-Instituts.

Veranstaltung trage zum positiven Image der Stadt bei

Das „Umsonst & Draußen“ ist das größte alternative Musikfestival in Stuttgart. „Es bietet Konzerte ohne Eintritt an, eröffnet Initiativen aus Stuttgart einen Ort, sich zu präsentieren, und positioniert sich hierbei für eine diverse und offene Gesellschaft“, betont die Stadt in ihrer Stellungnahme. So schaffe das traditionsreiche Festival jedes Jahr einen Begegnungsraum für Tausende musik- und kulturinteressierte Menschen unterschiedlicher Generationen. Die Veranstaltung trage zum positiven Image der Stadt bei und stärke das vielfältige kulturelle Angebot der Landeshauptstadt. Für viele Nachwuchsbands sei es eine Plattform, um auftreten zu können. „Im Sinn der Stadtkultur ist es der Stadtverwaltung daher wichtig, dass das ‚Umsonst & Draußen‘ Stuttgart als ein zentrales kulturelles Ereignis im öffentlichen Leben erhalten bleibt. Der Gemeinderat hat entschieden, das Festival dauerhaft zu fördern“, schreibt die Stadt.