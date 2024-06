Festival in Stuttgart

7 Obwohl es zeitweise in Strömen regnet, ist die Stimmung auf dem Festival-Gelände bestens. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Auch am Samstag regnet es auf dem Stuttgarter Wasengelände ohne Unterlass. Der Stimmung tut das keinen Abbruch, auch wenn sich leise Kritik an der Planung breit macht.











Link kopiert



Der verlassenste Ort auf dem Cannstatter Wasen ist am Samstagnachmittag der Basketballcourt. Im Vorjahr gab es dort während dem Kessel-Festival noch hitzige Duelle beim Drei-gegen-Drei-Turnier. Hitzig im wahrsten Sinne des Wortes, denn es war unfassbar heiß. Wenn damals etwas auf den Boden tropfte, dann der Schweiß der Sportler. In diesem Jahr steht der halbe Platz unter Wasser, es regnet unaufhörlich. An Basketball ist deshalb nicht zu denken. Immerhin: dem übrigen Festival-Gelände kann der Regen nichts anhaben.