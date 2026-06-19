Festival in Neuhausen ob Eck: Southside startet mit Hitze, Billy Talent und 59.000 Fans

Billy Talent, Clueso und Provinz eröffnen das Southside-Festival – bei Temperaturen über 30 Grad. Welche Maßnahmen es für die rund 59.000 erwarteten Besucher gegen die Hitze gibt.
Mit den ersten Auftritten ist das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck gestartet. Die Musikfans hatten gleich zum Auftakt mit Hitze zu kämpfen - am Abend könnten auch Gewitter dazukommen. Die Stimmung vor den Bühnen war trotzdem gut. Einheizen sollen der Masse am ersten Tag direkt Sänger Clueso, Billy Talent und die Band Provinz.