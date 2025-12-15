Festival in Ludwigsburg: Vorverkauf fürs Ballonblühen 2026 gestartet

Das Festival im Schlossgarten in Ludwigsburg hat sich zu einem Besuchermagneten entwickelt und wird im April 2026 seine dritte Auflage feiern.
Innerhalb kurzer Zeit hat sich das Festival Ballonblühen im Schlossgarten in Ludwigsburg zu einem Publikumsliebling entwickelt. Die Veranstalter – das Blühende Barock und die Eventstifter GmbH – werfen nun mit einer Mitteilung bereits einen Blick auf die Neuauflage im kommenden Frühjahr. Zum 17. bis 19. April wird das Ballonblühen wieder dazu einladen, „zu staunen, zu träumen und gemeinsam den Zauber der Lüfte zu erleben“, heißt es darin in blumigen Worten.