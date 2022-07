7 Seid umschlungen, ihr Leonberger: Nena bei Leonpalooza. Foto: Jürgen Bach/Jürgen Bach

Liebe, Lebensfreude, Zusammenhalt: Beim Leonpalooza-Festival bietet Deutschlands erfolgreichste Pop-Sängerin Nena eine Riesenshow, mit allen Hits und ganz viel Emotionen.















Marie und Cornelia haben sich eine Ecke ganz am Ende des Bürgerplatzes ausgesucht. Hier haben die beiden Frauen sie sogar eine Kiste, auf der sie sich kurz vom vielen Tanzen ausruhen können. Aber vor allem haben sie hier viel Platz – eben zum Tanzen. Denn ein paar Meter weiter vorne ist alles voll. Rappelvoll. Nena spielt in Leonberg, und die Massen strömen.

Die erfolgreichste Popsängerin Deutschlands ist das Zugpferd des Leonpalooza-Festivals, das in seiner dritten Auflage voluminöser und prominenter daherkommt als die Erstauflagen: mit Stars wie Bob Geldof oder eben Nena. Nils Strassburg, der Festivalmacher, hat die Fläche vor der Stadthalle vergrößert und für den Nena-Auftritt die Stühle abbauen lassen. Möglichst viele Fans sollen die mittlerweile 62-Jährige erleben können.

Führerschein-Bild mit Nena-Frisur

Und es sind die wirklich echten Fans, die sich dicht vor der Bühne drängen. Viele tragen T-Shirts mit Herzen und der Aufschrift „Danke, Nena!“ Marie, eine unserer beiden Damen, die sich hinten postiert haben, hat ein Shirt an, auf der Nenas Konterfei zu sehen ist. Stolz zeigt die 52-Jährige einen Nena-Schal, den sie eben im Fan-Shop erworben hat und ihr altes Führerschein-Foto mit Nena-Frisur aus den Achtzigern.

Als Schülerin, so erzählt Marie, hat sie ihr ganzes Zimmer mit Nena-Postern vollgepflastert, sogar die Decke. Und die Hefte natürlich auch. Einige hat sie noch. Ihre Freundin war in ihren jungen Jahren nicht ganz so drauf, aber als überzeugte Nena-Anhängerin gibt sie sich ebenfalls zu erkennen.

Dass es zuletzt Wirbel um Nenas Kritik an den Corona-Maßnahmen gegeben hatte, stört die beiden nicht: „Sie ist ein guter Mensch.“ Und die anderen stört es schon gar nicht. Die gebürtige Westfälin wird schon frenetisch gefeiert, noch bevor sie überhaupt auf der Bühne ist. „Hallo, ihr Herz-Menschen“, ruft der Star dem Volk zu. Das ist von der ersten Sekunde an euphorisiert. „Leonberg flippt aus, noch bevor es richtig begonnen hat“, lacht die Sängerin und lässt es „Mit nur geträumt“ direkt so richtig krachen. Ihre Band, bei der Nenas Kinder Larissa und Samuel mitmachen, liefert einen perfekten Klangteppich, um ihre Botschaft von Liebe, Zusammenhalt und Lebensfreude musikalisch zu transportieren.

Eine Botschaft, die ankommt. Die Fans, viele aus den 99 Luftballons-Zeiten, aber auch viele junge Leute, lassen ihr Idol permanent hochleben. Nena genießt es sichtlich. Als sie zum Schrecken ihrer Sicherheitsleute beim Song „Karawane der Liebe“ ins Publikum springt und eine gleichnamige bildet, gibt es kein Halten mehr. Der Platz tobt, Nena macht gleich vier Runden mitten durchs tanzende Volk. „So etwas hat Leonberg noch nie erlebt“, meint der Feuerwehr-Chef Wolfgang Zimmermann begeistert.

Weiße Fahne ins Publikum

Cornelia und Marie in der hinteren Ecke sind natürlich ebenfalls außer Rand und Band. Sie bilden mit drei Teenies einen Kreis und tanzen, was das Zeug hält. „Ihr seid so cool“, lobt ein Mädchen die beiden Damen, die ihre Mütter sein könnten.

Das emotionale Band zwischen Künstlerin und Auditorium wird immer enger. Nena wirft eine weiße Fahne ins Publikum und ruft „Wir sind all eins!“. Bei ruhigen Titeln wie „Wunder geschehen“ ist der Platz ein riesiges Meer mit nach oben strebenden Händen. „Ich sehe euch nicht, aber ich fühle euch“, ruft die Meisterin. Das Volk jauchzt.

Viele Zaungäste

Nicht nur die zahlenden Gäste bevölkern den Bereich zwischen Stadthalle und Amber-Hotel. Jede Menge Zaungäste haben sich am Rande des Festivalgeländes niedergelassen. Wer allzu forsch mit dem Handy über den Zaun filmt, wird von Aufpassern abgedrängt.

Der Platz hinterm Zaun ist ein brodelnder Kessel. Mitten in „Ich geh mit dir, wohin du willst“ haut Nena mit der Gitarre die Akkorde von „Jumping Jack Flash“ herein. Wahnsinn!

Zwei Stunden Power

Dann endlich die 99 Luftballons. Überdimensionale Ballons fliegen aufs Publikum. „Ich denke an euch, an uns, an die Tiere an die Pflanzen“, ruft Nena. Der Klassiker von ihr schlechthin leitet einen langen Zugabenblock ein. Insgesamt zwei Stunden spielt die Band unter Hochdruck. Ihre Frontfrau wirkt aufgeräumt freudig und freundlich. „So lange ihr noch träumen könnt, so lange leben wir“, gibt sie dem Leonberger Publikum mit auf den Weg. Und verbeugt sich ganz lange.