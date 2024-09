Festival in Eislingen: Filstalrock ein immer stärkerer Magnet

Festival in Eislingen

1 Ein großes Publikum hat der Filstalrock in Eislingen auch dieses Jahr angezogen. Hier der Blick über die Rockfans zur Tribute-Band: „Queen Mania“ Foto: Staufenpress

Mit insgesamt 20 000 Besuchern hat die Eislinger Konzertreihe dieses Jahr einen Spitzenplatz in der Festival-Rangliste. Die Organisatoren und die Stadt ziehen eine rundum positive Bilanz. Der Ruf des Donnerstags-Festivals hallt über den Kreis hinaus.











Die Leute sind fröhlich, freundlich, die Atmosphäre ist herausragend“, sagt Juan Luis Palomino aus Peru. Ob er deshalb eigens aus seiner Heimat nach Eislingen gekommen ist oder ob auch die Tatsache, dass er nun in Welzheim lebt, eine Rolle gespielt haben könnte, bleibt offen. Klar ist aber: Er ist restlos begeistert vom Konzept Filstalrock und lässt seinem ersten Eindruck freien Lauf. Er habe gleich bei seinem ersten Besuch gewittert, was das Festival, das an jedem Donnerstag im August steigt, inzwischen ausmacht: „Es riecht nach Tradition“, sagt er und verspricht: „Ich komme wieder.“