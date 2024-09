Festival in Baden-Baden: Wie John Neumeier die Tanzwelt sieht

1 Im Festspielhaus zu sehen: Neumeiers Ballett „Die Glasmenagerie“ Foto: Ballett Hamburg/Kiran West

Fans des Choreografen John Neumeier dürfen sich freuen. Vom 26. September bis zum 13. Oktober dreht sich bei einem Festival in Baden-Baden alles um seine Tanzwelt.











Mehr als 50 Jahre lang hat John Neumeier das Hamburger Ballett geleitet. Nach der Stabübergabe an Demis Volpi in diesem Sommer will sich der Choreograf aber nicht zur Ruhe setzen. Die Leitung des in Hamburg beheimateten Bundesjugendballetts bleibt in seiner Hand; und auch die Kooperation mit dem Festspielhaus in Baden-Baden setzt der 85-Jährige fort. „The World of John Neumeier“ heißt das von ihm verantwortete Festival, das er in diesem Jahr der Literatur seiner amerikanischen Heimat widmet; es startet am 26. September.