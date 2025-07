Festival im Stadtgarten Murrhardt: Der Sommerpalast lockt mit Live-Acts, Lagerfeuer und Leckerbissen

Die Zirkuszelte sind aufgebaut, Bühnen, Garnituren und Beleuchtung stehen: Der Sommerpalast im Murrhardter Stadtgarten (Rems-Murr-Kreis) ist bereit für seine 30. Auflage. Über 500 Helferinnen und Helfer aus Murrhardt und darüber hinaus machen das fünftägige Kulturfestival möglich – ehrenamtlich, engagiert und eingespielt. „Wir sind inzwischen über 500 Helferinnen und Helfer – das läuft mittlerweile von selbst“, sagt der Organisator Hardy Wieland vom Verein Palastkultur. Viele junge Leute seien dabei, „aber auch altgediente der ersten Stunde“.

Musikprogramm im Sommerpalast: Jamaram, Tridiculous, DJ-Nacht

Der Sommerpalast beginnt an diesem Mittwoch, 23. Juli, und dauert bis Sonntag, 27. Juli. Seit 1995 lockt das Festival im Juli Tausende in den Stadtgarten. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit großem Andrang: „Wir erwarten rund 15000 Gäste über die fünf Veranstaltungstage“, so Wieland.

Lesen Sie auch

Das Hauptprogramm auf der Palastbühne im Zirkuszelt startet am Donnerstag mit Kabarettist Frank Fischer. Am Freitag folgen die Münchner Funk- und Reggaeband Jamaram sowie die anschließende Dance Night mit DJ Luke Miller – der Eintritt zur Tanzparty ist frei. Der Samstagabend gehört dem Berliner Trio Tridiculous, das Akrobatik, Slapstick und Beatbox vereint.

Fünf Tage Festival im Stadtgarten in Murrhardt. Foto: Chris Lederer

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, in diesem Jahr mehr kostenfreie Angebote zu machen“, sagt Wieland. „Auf den Außenbühnen treten an den Abenden durchweg hochkarätige Acts auf – ganz ohne Eintritt.“ Das Herzstück im Freien ist die Feuerlounge, wo The Beez (Mittwoch), Die Birds (Donnerstag), Ronis Goliath (Samstag) sowie Moving Souls und Sean Koch (Sonntag) auftreten – entspannt, atmosphärisch und mitten im Grünen.

Der beliebte Mitmachzirkus mit dem Circusverein Neumarkt am Donnerstag ist bereits ausgebucht. Wer keinen Platz mehr bekommen hat, kann sich auf das Familienkonzert von Nikis Kindermusik am Freitag um 10 Uhr freuen (Eintritt 8 Euro).

Am Sonntag um 10 Uhr wird das Zirkuszelt zum Kirchenraum: Beim ökumenischen Gottesdienst gestaltet der eigens gebildete Sommerpalast-Chor die Musik.

Essen und Trinken im Sommerpalast

Was den Sommerpalast besonders macht, ist sein Anspruch an das Essen. 25 Köche und viele helfende Hände – die sogenannte Schnippelbrigade – bereiten täglich frische, regionale Speisen zu. Auf dem Teller landen Rosmarinhähnchen, Zanderfilet und Schweinefilet, die Beilagen sind frei kombinierbar. „Das kulinarische Angebot gehört für uns einfach dazu“, sagt Wieland. „Und wer vegetarisch oder vegan essen möchte, findet genauso eine Auswahl.“ Getränke liefern unter anderem die Schwäbisch Haller Löwenbrauerei und die Wildbadquelle – samt regionaler „Südkola“.

Bis 2019 wurde das Festival unter dem Dach der Stadt organisiert. 2020 übernahm der Verein Palastkultur mit seiner Sommerpalast gGmbH die Verantwortung – mit frischen Strukturen, aber unveränderter Begeisterung im Team: „Ich freue mich jedes Jahr auf den Sommerpalast“, sagt Wieland. „Das ist ein riesiger Spielplatz – und es macht einfach tierisch Spaß.“

Anreise zum Festival mit dem Zug

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „Parkplätze gibt’s an der Stadthalle und im städtischen Parkhaus – aber ideal ist die Anreise mit dem Zug: Das ist nicht nur bequem, sondern auch ökologisch“, sagt Wieland.

Der Eintritt zum Gelände und zu vielen Programmpunkten ist frei. Für die Veranstaltungen auf der Palastbühne gibt es noch Karten an der Abendkasse. „Kommen und Spaß haben – das ist unser Motto“, sagt Hardy Wieland. „Aber ich muss eine kleine Warnung aussprechen: Wer einmal kommt, kommt immer wieder.“

Alle Infos zum Sommerpalast 2025 in Murrhardt finden sich unter www.sommerpalast.de.

Öffnungszeiten Gastronomie

Küche

Mittwoch | 18 bis 21.30 Uhr

Getränke