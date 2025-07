Festival im Schlossgarten: Skurril und heiß: „Little Zubrovka“ bringt den Rave ins Stuttgarter Grün

1 Rave im Park: „The Litte Zubrovka House-Festival“ feiert Premiere im Schlossgarten. Foto: ubo

Mitten im Schlossgarten steht die nachgebaute Fassade des Grand Hotels Budapest: 1700 Raver feiern im fiktiven Staat Zubrovka ein heißes House-Festival im Freien.











Das Grand Budapest Hotel, das sich im fiktiven Staat Zubrovka befindet (Hollywoodregisseur Wes Anderson hat das Land nach einer polnischen Wodka-Marke benannt), geschehen Anfang der 1930er Jahre äußerst merkwürdige Dinge. „Hochgeschätzte und distinguierte Gäste“ treffen sich in dieser Luxusherberge, wie Lobby-Boy Zéro Moustafa als Erzählstimme in dem vier Oscars prämierten Film erklärt. Also Menschen, die das Ungewöhnliche lieben, eine schräge Eleganz.