Fans reißen sich um die Tickets für das Festival in Alfdorf. Die dritte Auflage mit RammZeigt, Brozzo und Heilige Dämonen verspricht pure Rock-Energie.
Das eher beschauliche Alfdorf, auf knapp 500 Höhenmetern ganz im Osten des Rems-Murr-Kreises am Rand des Welzheimer Waldes gelegen, wird in wenigen Tagen wieder zum Indoor-Wacken für Hardrock-Fans im Südwesten. Am Samstag, 28. März, steigt die dritte Auflage von „Rock uf’m Berg“, organisiert von Michael Rapp, dem langjährigen Wirt der Livemusik-Kneipe Zom Täle in Urbach, und dem Alfdorfer Heavy-Metal-Anhänger Thomas Schurr. Das Motto in der Alten Sporthalle Alfdorf in der Schloßstraße 69 lautet diesmal „Deutschrock total“, und das Line-up verspricht einiges.