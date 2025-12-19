Partys vom Freundeskreis, Eintritt auf Spendenbasis und Selbstverwirklichung: In Stuttgart entstehen immer mehr Partykollektive. Davon machen auch die Clubbetreiber Gebrauch.
Über dem DJ-Pult hängen alte Skier. „Die haben wir geschenkt bekommen“, sagt Theresa Krauss. In der Ecke steht ein großer Karton voller Watte, die sie passend zu den Skiern als Deko-Schnee verteilen will. Zusammen mit Freundinnen und Freunden hat sie einen Club in Bad Cannstatt gemietet und trifft die letzten Vorbereitungen für die Party am Abend. Ein paar Lichter und fette Boxen reichen ihnen nicht – für ihr Event wollen sie den Raum besonders gestalten.