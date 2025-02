Festival für Figurentheater in Schorndorf: Beeindruckende Vielfalt des Puppen- und Marionettentheaters

Alarmruf der Industrie im Rems-Murr-Kreis Drittes Rezessionsjahr ohne Ende in Sicht – „Wir stecken in einer Abwärtsspirale!“

Aufträge brechen ein, Bürokratie lähmt – die Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis steckt in der Rezession. Die Hälfte der Autozulieferer ist in Kurzarbeit. Warum die Unternehmen Alarm schlagen und welche Forderungen sie an die Politik stellen.