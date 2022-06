24 Die Besucher feiern beim Southside Festival, als ob es kein Morgen gäbe. Foto: Frank D. Engelhardt

Mit Künstlern wie Nura, Tones and I sowie Alice Merton ist das Southside-Festival am Freitag auch musikalisch durchgestartet. Kings of Leon und Rise Against sind die Headliner des ersten Festivaltages.















Link kopiert

Ob vor den Bühnen, an den Essenständen oder auf dem Campingplatz, die Besucher feiern, als ob es kein Morgen gäbe - so wie bereits am Donnerstagabend.

Die Hitze fordert am Freitagnachmittag allerdings zunehmend ihren Tribut. An den Wasserversorgungsstellen bilden sich teils große Menschentrauben, immer wieder müssen die Sanitäter Hilfe leisten.

Zum Thema: Kondome und Sonnenschutz - Das empfehlen die Sanitäter

Ausruhen für den Abend

Viele Besucher ruhen sich daher auch zwischendurch in ihren Zelten aus, um dann in der langsam hereinbrechenden Dämmerung wieder richtig anzugreifen - und wieder bis spät in die Nacht zu feiern.