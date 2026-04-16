Weniger Umfang, mehr Anspruch: Mit einer ungewöhnlichen Gala startet das Festival „3 Tage frei“ in Stuttgart. Die Revue „Art of Protest“ spitzt die Situation der freien Szene zu.
The show must go on! Der Lappen muss hoch! Bühnenkünstler sind bekannt dafür, dass sie sich von nichts ausbremsen lassen. Doch Durchhaltevermögen scheint nicht die passende Antwort auf die aktuellen Krisen. Im Fall von „6 Tage frei“, dem alle zwei Jahre stattfindenden Festival der freien darstellenden Künste im Land, das am Mittwoch in Stuttgart im Theater Rampe eröffnet wurde, heißt das: Die Kürzung der Zuschüsse um 50 Prozent durch die klamme Stadt Stuttgart wird nicht durch gesteigerte Selbstausbeutung kompensiert, sondern sichtbar gemacht.