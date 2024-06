Feste: 150.000 Schaulustige bei Kieler Windjammerparade

1 Zahlreiche große und kleine Segelschiffe fahren während der Windjammerparade auf der Kieler Förde. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Rund 150.000 Schaulustige verfolgten am Samstag die traditionelle Windjammerparade auf der Förde. Das Marine-Segelschulschiff «Gorch Fock» führte diese mit zahlreichen Gästen an Bord an.











Kiel - Bei strahlendem Sonnenschein und besten Winden hat am Samstag die traditionelle Windjammerparade der Kieler Woche begonnen. Angeführt wurde die Parade von dem Marine-Segelschulschiff "Gorch Fock". Es führte die Parade mit 71 Gästen an Bord an - darunter neben dem Inspekteur der Marine Vizeadmiral Jan Christian Kaack, etwa auch Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).