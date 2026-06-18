Feste in den Stadtbezirken: Klein und fein - so feiert Stuttgart den Sommer

Dinner in Weiß, Rue de la Musique, Sommer unterm Turm - Stuttgart kommt aus dem Feiern nicht raus. Wir haben eine Übersicht der kleinen Feste und Hocketsen in den Stadtbezirken.
Woran man merkt, dass endlich Sommer ist? Fast jedes Wochenende kann irgendwo gefeiert werden. Stuttgart strömt auf seine Plätze, an lauen Sommerabenden und mit einem Aperol Spritz in der Hand fühlt sich Sillenbuch fast ein bisschen so an wie Siena und Bad Cannstatt wie Cannes. Viele dieser Hocketsen, Stadtteil- oder Nachbarschaftsfeste sind klein, aber sehr familiär und mit Liebe gemacht. Vom hohen Stuttgarter Norden in den tiefen Süden: Wir haben eine Übersicht, wo diesen Sommer in den Stuttgarter Stadtbezirken gefeiert wird.