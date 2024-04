Für Mittwoch ist, rechtzeitig zum 1. Mai, Traumwetter angesagt. An Zielen für Ausflüge und Maiwanderungen fehlt es im Rems-Murr-Kreis nicht. Da sind nicht nur unzählige Maibaumfeste in der Auswahl, sondern auch Weinfeste und Hocketsen – oder in Stetten ein Festtag zum Jubiläum der Nelkenrevolution in Portugal.

Maibaumfeste

Bislang zählte der Oeffinger Maibaum regelmäßig zu den höchsten im Kreis. Foto: Julian Rettig

Die Maibaumaufstellung in Fellbach-Oeffingen ist immer ein Erlebnis. Im vergangenen Jahr hievten die Macher vom Gewerbeverein einen 36-Meter-Stamm in die Höhe, sodass dieser wie eine Eins auf dem Platz vor dem Rathaus stand. In diesem Jahr ist alles etwas anders, kündigt „Maibaum-Chef“ Jörg Schiller an. „Es gibt eine Maibaumaufstellung, aber in einer etwas anderen Form“, sagt er. Das sei der derzeitigen Baustelle an dem Platz im Herzen von Oeffingen geschuldet. Die Hocketse findet am Dienstag, 30. April, ab 15 Uhr statt. Schiller: „Die etwas andere Maibaumaufstellung gegen 16.30 Uhr ist eine Anregung auf die Neugestaltung des Platzes“.

Auch an anderen Orten im Kreis wird in den Mai gefeiert. Am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr stellt die Freiwillige Feuerwehr den Maibaum auf dem Winnender Marktplatz auf, um 17 Uhr ist für die Bewirtung samt musikalischer Begleitung gesorgt: Es gibt „Jazz and more“ der Musikschule Winnenden. Ebenso schmückt wieder den Urbacher Marktplatz ein Maibaum – der steht schon mit seinen hübschen und witzigen Motiven der verschiedenen Gewerke. Das Maibaumfest steigt dort am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr. Auch in Welzheim wird der Wonnemonat gefeiert mit einer Maibaumhocketse am 30. April ab 17 Uhr mit dem Liederkranz Welzheim auf dem Kirchplatz.

Der Trachtenverein Almrausch Waiblingen/Kernen stellt ebenso am 1. Mai wieder einen Maibaum auf. Wer gerne in den Mai wandert, kann ein schönes Ziel auf dem Kappelberg ansteuern: Einen musikalischen Frühschoppen mit dem großen Blasorchester der Stadtkapelle gibt es am 1. Mai am Naturfreundehaus Fellbach auf dem Kappelberg ab 11 Uhr. Mit einer Wanderung oder Radtour kann man auch den Ausflug zur Hocketse des Akkordeon-Orchesters Rommelshausen am 1. Mai verbinden. Bei der alten Kelter in Rommelshausen hinter der Sporthalle in der Kelterstraße geht’s mit einem Weißwurstfrühstück ab 11 Uhr los.

Zum fünfjährigen Bestehen der Kulturscheune Zamma, Untere Hauptstraße 10 in Remshalden-Geradstetten, wird der Maibaum aufgestellt und mit einem bunten Programm vom 30. April bis zum 4. Mai gefeiert. Dabei ist auch die Remshaldener Weintheke: Am Freitag, 3. Mai, 18 bis 22.30 Uhr, stellen das Bio-Weingut W. Häfner und das Weingut Sterneisen ihre Weine vor, begleitet von Kulinarischem. Gegen 19.30 Uhr ist das Tasting „Schokolade & Wein“ geboten.

Vier Maibäume mutwillig gefällt

Den Endersbacher Maibaum hat vor einigen Jahren ein Sturm gefällt. Foto: Gottfried Stoppel

Übrigens hatte es im vergangenen Jahr in Berglen eine böse Überraschung in der Maiennacht gegeben: Gleich vier Maibäume waren in der Nacht auf den 1. Mai mit einer Motorsäge gefällt worden – in Steinach, Reichenbach, Rettersburg und Öschelbronn. Dem Ärger zum Trotz haben Engagierte am Morgen schnell angepackt und drei Exemplare wieder aufgestellt. Die Polizei hatte Zeugen gesucht. Leider habe es keine weiteren Ansätze zur Ermittlung gegeben, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Betroffene waren sich einig: Ein Maienscherz sei das nicht gewesen, sondern mutwillige Zerstörung.

Weinfeste und Hocketsen

Im Mai starten auch die Weinefste. /Werner Kuhnle

Am 1. Mai laden im Remstal allerorten auch Winzer und Gastronomen zu ihren Festen ein. Ein kleiner Überblick: Das Weingut Zimmer in Kernen-Stetten begrüßt von 12 bis 17 Uhr zum „Wanderviertele“ samt anderweitiger Verpflegung im Weingutshof. Als Ziel für eine Wanderung lockt von 11 Uhr an die Maihocketse rund um das Weingut Eißele in Kernen-Stetten. Das Weingut Albrecht Schwegler und die Kelterstube Korb laden ebenfalls von 11 Uhr an unter dem Motto „Wein und Genuss am Wengerthäusle“ zum Hörnleskopfs inmitten der Korber Weinberge ein.

Mit der traditionellen Kleinheppacher Hocketse läutet der Gasthof Zum guten Tröpfle um 11 Uhr die Gartensaison mit Remstaler Viertele, Fassbier, Wengerterbraten und hausgemachten Fleischküchle ein. Das Weingut W. Häfner lädt ab 11 Uhr zum Maifest auf Hof und Wiesen in Remshalden-Geradstetten ein. Auch der „Remss(tr)andkasten“ ist geöffnet und Martin Lenz nimmt die Zuhörer mit handgemachter Gitarrenmusik mit auf eine musikalische Zeitreise. Auf dem Bauersberger Hof in Geradstetten genießt man von 11 bis 17 Uhr die Gutsweine des Weinguts Mayerle. Das Hirschstüble versorgt die Maiwanderer mit Kulinarischem und auch die Eisberg Eis-Manufaktur ist mit am Start.

Das Mai-Wein-Fest des Weinguts Doreas in Remshalden-Grunbach beginnt bereits am 30. April um 17 Uhr, am 1. Mai wird ab 11 Uhr unter überdachten Plätzen im Hof sowie sonnigen Plätzen im Garten gefeiert. Gekühlte Bio-Weine, ein atemberaubender Ausblick und lecker belegte Brote erwarten die Gäste ab 11 Uhr am Weinberghäusle des Weinguts Maier in den Hanweiler Weinbergen. Das Weingut Amberger lädt ab 11 Uhr zum Weinfest an der Neuen Kelter Winnenden. Bereits am Dienstag, 30. April, startet das Weinstadt-Weindorf „auf Achse“. Die teilnehmenden Betriebe werden die Gäste an insgesamt sieben Tagen an verschiedenen Standorten bewirten, teils mit Live-Musik. Näheres findet sich unter www.weinstadt-weindorf.de.

Walpurgisnacht

Die Remshexen laden zur Walpurgisnacht. /Frank Eppler

In Waiblingen laden die Remshexen der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft schon am 30. April zur Walpurgisnacht auf dem Marktplatz ein. Nach der Eröffnung um 17.31 Uhr haben die Remshexen ein buntes Programm geplant – mit dem Sänger Nick Rain, dem Männerballett „Remsnudla“, Showtänzen der Tanzsportabteilung der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft sowie Verpflegung und Barbetrieb unter den Arkaden des Alten Rathauses und auf dem Marktplatz.

„Gugg in den Mai“

Am 30. April findet auf dem Murrhardter Marktplatz das zweite Mal ein Tanz in den Mai statt, auf die Narrenzunft-Art in Form eines „Gugg in den Mai“. Es treten verschiedene Guggenmusiker auf . Start ist mit festlichem Fassanstich. Begleitet von der Stadtkapelle führen die Murreder Henderwäldler einen Maitanz auf. Am 1. Mai folgt ein Maibaumfest ab 11 Uhr.

Schwäbische Waldbahn

Die Schwäbische Waldbahn startet in die neue Saison. Foto: Gottfried Stoppel

Am 1. Mai startet die Schwäbische Waldbahn in die neue Saison. Der Startschuss erfolgt mit der Sonderfahrt des Dampfzuges mit der Dampflokomotive 64 419 aus dem Jahr 1937 ab Stuttgart Hauptbahnhof bis nach Welzheim. Die Fahrt von Stuttgart nach Welzheim ist bereits ausgebucht, allerdings gibt es für die Teilstrecke Stuttgart–Schorndorf und zurück noch freie Plätze sowie auf der Zwischenfahrt von Welzheim nach Schorndorf und zurück. Nach dem Auftakt werden die ehrenamtlich betriebenen Dampf- und Dieselzüge an Sonn- und Feiertagen bis in den Oktober fahren.

50 Jahre Nelkenrevolution

Zur Feier des 50. Jahrestags der Nelkenrevolution in Portugal lädt der Kulturverein Allmende am Mittwoch, 1. Mai, um 15 Uhr in der Glockenkelter in Stetten ein. Zu sehen ist der Film „Viva Portugal – 50 Jahre Nelkenrevolution“. Mit dem Abspielen des Liedes „Grandola Vila Morena“ im Radio begann am 25. April 1974 ein Aufstand von portugiesischen Militärangehörigen gegen die seit 1932 existierende Diktatur des „Estado Novo“. Er ebnete Portugals Weg in die Demokratie und beendete den portugiesischen Kolonialismus in Afrika. Der 1974/75 entstandene Film „Viva Portugal“ ist die Chronik des ersten Revolutionsjahres. Zum 50. Jahrestag der Nelkenrevolution kommt der Regisseur Malte Rauch nach Stetten und zeigt seinen Film, in einer von der ebenfalls anwesenden Filmemacherin Eva Joosen restaurierten Fassung. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Jugendliche und Studierende frei.