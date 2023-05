1 Auch der Schäferlauf in Markgröningen fällt in diesem Jahr flach. Foto: dpa/Silas Stein

Trotz sinkender Infektionszahlen gehen im Landkreis kaum Feste über die Bühne, fast alle Events sind und bleiben abgesagt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Das Ludwigsburger Marktplatzfest – auch an einem möglichen Alternativtermin im September – ist und bleibt abgesagt. Gleiches gilt für die Weinlaube, den Pferdemarkt und die Steillagentage. In den anderen Kommunen das gleiche Spiel: nahezu alle größeren Veranstaltung wurden längst abgesagt, etwa der Schäferlauf in Markgröningen oder das Winzerfest in Besigheim. Womöglich voreilig abgesagt? Das jedenfalls sagen manche Kritiker der Corona-Politik des Bundes, des Landes sowie der Städte und Gemeinden. Sie verweisen auf die Infektionszahlen, die rapide gesunken sind.