19 In Esslingen gibt es genug Platz für öffentliche Feste. Eines der buntesten Events ist das Bürgerfest. Foto: Horst Rudel. Foto:

Kulturveranstaltungen, Weindörfer, Stadt- und Bürgerfeste – In den kommenden Wochen und Monaten stehen wieder zahlreiche Open-Air-Events in Esslingen und der Region an. Hier gibt’s den Überblick.

Esslingen - In den warmen Monaten wird im Kreis Esslingen draußen gefeiert: Stadtfeste, Kulturevents und gastronomische Veranstaltungen laden dazu ein. Vereine, Städte, Gemeinden, Gastronomen und private Unternehmen füllen den Kalender.

Den Anfang hat bereits das Straßenkunst-Festival in Esslingen gemacht. Weiter geht’s mit dem Weinwandertag in Esslingen und der Kirchheimer Musiknacht: Am 1. Juni wird es mit rund 50 Bands wieder laut, voll und unterhaltsam in der Teckstadt. Es folgen Streetfood-Festivals und das WO?!-Festival für Nachwuchsmusiker in Wendlingen.

Im Juni locken das Erdbeerfest und das Bürgerfest nach Esslingen. Später dann das Kino auf der Burg und die Nachfolge-Veranstaltung für das Zwiebelfest auf dem Esslinger Marktplatz. In Aichwald steigt in diesem Sommer wieder die große Sonnenblumen-Wiesen-Musik-Sause Goldgelb und auch in Nürtingen und Ostfildern ist wieder Open-Air-Unterhaltung geboten.

Welche Events wann rund um Esslingen anstehen und zum gemeinsamen Feiern unter freiem Himmel locken, haben wir in der Bildergalerie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch.