Die Neckarline in Rottweil, die längste Hängebrücke Baden-Württembergs, wurde feierlich eröffnet. Was macht dieses Bauwerk so besonders? Ein Blick in unsere Bildergalerie verrät mehr.

Der Südwesten hat eine neue Attraktion: Die Neckarline in Rottweil ist am Donnerstag mit einem Festakt und viel Tamtam offiziell eröffnet worden. In der ältesten Stadt Baden-Württemberg können Fußgänger nun über die längste Hängebrücke des Landes spazieren. Weltweit gibt es nur vier Brücken dieser Art, die noch länger sind. Für die Allgemeinheit ist die Neckarline ab diesem Freitag, 24. April, zugänglich.

Die Brücke ist ein Hingucker: Über eine Strecke von 606 Metern kann man in den Abgrund blicken. Vier Stahlseile halten das 444 Tonnen schwere, geschwungene Bauwerk.

Unsere Empfehlung für Sie 606 Meter Nervenkitzel in Rottweil Die längste Fußgängerhängebrücke im Südwesten öffnet Start frei für die längste Fußgängerhängebrücke in Baden-Württemberg: Mutige erwartet ein atemberaubender Blick durch den Gitterboden auf Neckar und Gäubahn.

Bei der Eröffnung vor 300 geladenen Gästen geriet Oberbürgermeister Christian Ruf regelrecht ins Schwärmen: „Das ist ein Jahrhundertbauwerk, ein neues Wahrzeichen für Rottweil, ein Symbol für Begegnung.“ In Rottweil war das Projekt nicht unumstritten. Erste Pläne waren bereits vor zehn Jahren öffentlich geworden. Bei einem Bürgerentscheid 2017 votierten mehr als 70 Prozent für den Bau – bis zum Spatenstich im vergangenen Jahr vergingen aber nochmals gut acht Jahre.

Künftig werden bis zu 150.000 Besucher jährlich auf der Brücke erwartet. Umsonst ist der Gang darüber – anders als bei anderen großen Hängebrücken im Land – nicht. Erwachsene zahlen 13,50 Euro. Das Eröffnungsfest dauert im Übrigen das ganze Wochenende.

In unserer Bildergalerie zeigen wir einige Impressionen vom Festakt.