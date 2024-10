Festakt der Uni Stuttgart: Wolfram Ressel übergibt Rektorenamt an Peter Middendorf

1 Symbolischer Akt: Mit der Amtskette hat Peter Middendorf das Rektorenamt von Wolfram Ressel übernommen. Foto: Universität Stuttgart

Mit einem Festakt hat die Universität Stuttgart ihren langjährigen Rektor Wolfram Ressel verabschiedet. In einem symbolischen Akt übergab Ressel nach 18 Jahren in dieser Position die traditionelle Amtskette an seinen Nachfolger Peter Middendorf. An der Feier nahmen mehr als 700 Gäste teil.











Link kopiert



Keiner seiner Vorgänger war so lange wie Wolfram Ressel Rektor der Universität Stuttgart. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) nannte ihn deshalb beim Festakt zum Abschied nach 18 Jahren und bei der symbolischen Amtseinsetzung seines Nachfolgers Peter Middendorf denn auch den „Marathon-Rektor“ der Hochschule. An der Feier am Mittwoch auf dem Campus Stadtmitte der Universität nahmen mehr als 700 Gäste aus Hochschule, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil.