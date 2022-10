1 Das Kulturprogramm und die geschmückten Stände machen den Untertürkheimer Weihnachtsmarkt auf. Jetzt droht das Aus. Foto: Mathias Kuhn

Dem traditionellen Untertürkheimer Weihnachtsmarkt droht das Aus. Zu wenige Vereine und Einrichtungen haben sich bisher angemeldet. Der Bezirksbeirat wird deswegen Standgebühren übernehmen.















Der Untertürkheimer Weihnachtsmarkt ist der traditionsreichste in den Stuttgarter Stadtbezirken. Am Samstag, 10. Dezember, will der Industrie-, Handels- und Gewerbeverein (IHGV) Untertürkheim den mittlerweile 46. Weihnachtsmarkt organisieren. Von 10 bis 19 Uhr soll sich der Ortskern wieder in eine Budenstadt verwandeln. Zudem ist ein attraktives Bühnenprogramm geplant. Geschmückte Stände zaubern normalerweise Adventsflair in die Widderstein- und Augsburger Straße. Die Organisatoren und Bezirksvorsteherin Dagmar Wenzel schlagen nun Alarm. Die Anmeldezahlen sind zu gering. „Es ist zu befürchten, dass der Markt ausfallen wird. Dabei war die Teilnahme der Vereine, Schulen, Kitas und Einrichtungen aus dem Stadtbezirk immer das Besondere am Untertürkheimer Weihnachtsmarkt“, sagt Wenzel. Der Bezirksbeirat hat sich nun spontan entschlossen, die Vereine, Schulen und Kitas, die sich am Weihnachtsmarkt beteiligen, zu unterstützen, indem er für sie die Standgebühren aus dem Bezirksbudget übernehmen wird. Mit der finanziellen Unterstützung verbindet der Bezirksbeirat den Appell und den Wunsch, dass die Vereine, Schulen, Kitas und Einrichtungen ihre Teilnahme am Weihnachtsmarkt doch noch organisieren können. Wer dem Appell der Bezirksbeiräte folgen will, sollte sich schnell dazu entschließen. Aussteller, Einrichtungen und Vereine, die sich noch nicht angemeldet haben, müssen sich bis spätestens Samstag, 28. Oktober, beim Organisator des Weihnachtsmarkts melden: Michael Walz, Augsburger Straße 361, 70327 Stuttgart. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 32 77 93 30. Spätere Anmeldungen zum Weihnachtsmarkt können nicht mehr berücksichtigt werden. mk