Fest in Oeffingen: Dreitägige Sause der Pfadfinder

Die Oeffinger Pfadfinder haben alles vorbereitet für das Fest auf der Wiese am Hartwald im Rems-Murr-Kreis, das seine 44. Auflage erlebt. Die „Bring it home Boys“ rocken das Partyvolk am Samstag.

„Auf geht’s zur Pfalaho“ lautet die Einladung in knallgrünen Lettern auf den Plakaten. Pfalaho ist die Abkürzung von „Pfadfinder-Lager-Hocketse“, zum 44. Mal findet sie statt auf der Wiese beim Waldspielplatz beim Hartwald in Oeffingen. Anfahrt und Parkplätze sind ausgeschildert, ebenso der Fußweg zum Festgelände.

Los geht’s am Feiertag. Von Donnerstag bis Samstag, 3. Mai wird gefeiert, am Feiertag ganztägig, am Freitag und Samstag von 17 Uhr an. Der Anspruch ist, dass die Pfalaho „ein Fest und Treff für alle ist“. Das Cocktailzelt bleibt bis 3 Uhr nachts offen. Die Stadt Fellbach war großzügig bei der Genehmigung, die Live-Musik muss am Freitag und Samstag jedoch um Mitternacht beziehungsweise um 0.30 Uhr verstummen.

DJ Redtone legt auf

Die 44. Pfalaho ist mehr denn je eine „Pfalaho der kurzen Wege“. Am Freitag, 2. Mai, legt der Oeffinger DJ Redtone alias Anton Rothwein auf. Am Samstag kehrt die Oeffinger Band „Bring it home Boys“, in etwas veränderter Formation, auf die Bühne zurück. Erstmals gibt es auf der Pfalaho Hämmerle-Bräu aus Schmiden. Florian Hämmerle hat, nachdem er die Ausbildung zum Braumeister als Landesbester abgeschlossen hat, in den Räumen der ehemaligen Gaststätte Eintracht, die Immobilie gehört seinen Eltern, eine Brauerei eingerichtet. Auch die Kuchen auf der Pfalaho sind selbst gebacken, die Kaffeetafel wird am 1. Mai gedeckt sein, versprechen die Oeffinger Pfadfindergruppen - die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und der Mädchenverband, die Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG). Sie stemmen das Fest. 70 Ehrenamtliche sind eingespannt.

Beginn mit einem Gottesdienst

Die Pfalaho beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, er wird am 1. Mai um 10.30 Uhr auf der Wiese gefeiert. Der Musikverein Oeffingen sorgt für Stimmung. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und andere Spielangebote. An der Cocktailbar werden von 20 Uhr an Cocktails gemixt, bis 3 Uhr nachts. Die – alkoholfreie – Aperol-Bar öffnet am späten Nachmittag.