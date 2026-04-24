In Friolzheim wird der Maibaum weit vor dem 1. Mai aufgestellt, aus einem besonderen Grund. Rechtzeitig zum Frühlingsfest ist der umgestaltete Marktplatz fertig.

Diesen Samstag, 25. April, ist es wieder soweit: Der Musikverein Friolzheim lädt von 16 Uhr an zum Bockbierfest mit Aufstellung des Maibaums ein. Schauplatz der Traditionsveranstaltung ist der neu gestaltete Marktplatz, an dem fast ein Jahr lang umfassend gearbeitet wurde. Gerade rechtzeitig zum ersten großen Frühlingsfest des Jahres ist er freigegeben worden – und die Friolzheimer Musiker sind die ersten, die den Platz bespielen dürfen.

Zwar werden andernorts die Maibäume meist erst am Vorabend zum 1. Mai aufgestellt, doch die Friolzheimer handhaben das schon lange anders. „Am Feiertag haben viele Leute keine Zeit, sich einen Tag lang bei einer solchen Feier zu engagieren, weil sie anderswo unterwegs sind, etwa mit ihren Familien den Tag verbringen“, nennt der Vorsitzende des Musikvereins, Rudi Hettich, einen Grund, warum in Friolzheim bereits seit 14 Jahren die Maibaumaufstellung auf das Wochenende vorher terminiert ist. Denn beim Bockbierfest sind die Vereinsmitglieder sowohl musikalisch als auch organisatorisch bei der Bewirtung der 1000 bis 2000 Gäste, die Jahr für Jahr kommen, gefordert.

Für eine Million Euro wurde der Marktplatz Friolzheim umgestaltet

Nicht nur die Friolzheimer Musiker spielen am Samstag auf, auch diejenigen aus dem benachbarten Steinegg und sogar die des befreundeten Musikvereins aus Musberg bei Leinfelden. Und weil der langjährige Friolzheimer Dirigent Sven Sattler auch den Musikverein Liebersbronn bei Esslingen dirigiert, reisen von dort Musiker an, die am Abend dann für die Unterhaltung der Gäste sorgen.

Beim Aufstellen des Maibaums dürfen auch Besucher mit anpacken. Foto: Simon Granville

Dass der Friolzheimer Musikverein als erster Verein den für knapp eine Million Euro umgestalteten Platz nutzen darf, „nehmen wir gerne an“, sagt Rudi Hettich. „Wir sind froh, dass das alles so geklappt hat, und sind guter Dinge, dass wir auch unsere Bewirtungszelte gut unterbringen können.“ Um sicher zu gehen, haben sie bereits Maß genommen.

Der große Pfingstmarkt, der jedes Jahr zigtausende Besucherinnen und Besucher aus de Region anlockt, war im vergangenen Jahr die letzte große Veranstaltung auf dem Marktplatz gewesen, bevor die Arbeiten zur Umgestaltung begannen. „Es gab die klare Vorgabe, bis Ende April 2026 – pünktlich vor dem Pfingstmarkt – fertig zu werden“, sagt Rainer Schwämmle, der Technische Leiter der Gemeinde. „Dass es nun schon für das anstehende Bockbierfest reicht, ist aus Sicht der Gemeinde natürlich sehr begrüßenswert.“

Dabei gab es eine ganze Menge zu tun auf der großen Baustelle im Herzen von Friolzheim zwischen Rathaus, Kirche und Zehntscheune. Nach dem Siegerentwurf des Leonberger Landschaftsarchitekturbüros Setup wurde der in der Gemeinde schon länger vorhandene Wunsch nach einer Neuordnung dieser zentralen Fläche umgesetzt. Dabei wurde der bestehende Brunnen durch eine wartungsarme und energiesparende Nebeldüsenanlage ersetzt und zudem eine Regenwasserzisterne gebaut. Für Veranstaltungen wurde eine neue Elektroinfrastruktur geschaffen.

Verkehrsberuhigt: Auf dem Marktplatz ist nun Parkverbot

Das Areal ist nun als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen. Auf der Platzmitte dürfen keine Autos mehr parken. Stattdessen soll eine zentrale, großzügige Fläche mit Sitzmöglichkeiten Aufenthaltsqualität bieten. Pkw-Stellplätze wurden in Randbereiche verlegt und vor die Zehntscheune. Damit sie nicht von Dauerparkern belegt werden, sondern den Kunden der Geschäfte sowie den Besuchern der Veranstaltungen in der Zehntscheune und im evangelischen Gemeindehaus zur Verfügung stehen, hat der Gemeinderat beschlossen, dass in der Zeit von 7 bis 24 Uhr eine maximale Parkzeit von drei Stunden gilt.

Noch stehen Restarbeiten für dieses groß angelegte Projekt an. So sind etwa die vergrößerten Pflanzflächen stellenweise noch kahl, doch das künftige Erscheinungsbild ist schon zu erkennen. Und wenn am Samstagnachmittag die Musikerinnen und Musiker mit dem Maibaum auf dem Marktplatz einmarschieren, erwacht er nach einem Jahr Bauzeit auch wieder zu neuem Leben. Aus Termingründen der Gemeinde wird der Platz aber erst im Juli offiziell eingeweiht.