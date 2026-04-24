In Friolzheim wird der Maibaum weit vor dem 1. Mai aufgestellt, aus einem besonderen Grund. Rechtzeitig zum Frühlingsfest ist der umgestaltete Marktplatz fertig.
Diesen Samstag, 25. April, ist es wieder soweit: Der Musikverein Friolzheim lädt von 16 Uhr an zum Bockbierfest mit Aufstellung des Maibaums ein. Schauplatz der Traditionsveranstaltung ist der neu gestaltete Marktplatz, an dem fast ein Jahr lang umfassend gearbeitet wurde. Gerade rechtzeitig zum ersten großen Frühlingsfest des Jahres ist er freigegeben worden – und die Friolzheimer Musiker sind die ersten, die den Platz bespielen dürfen.