1 Die längste Tafel im Neckartal: Das Käsbergfest in den Weinbergen Foto: Werner Kuhnle

Die Atmosphäre ist ziemlich einmalig. Und so strömen die Gäste auch diesmal wieder zum Käsbergfest bei Mundelsheim. Was macht den Reiz der Veranstaltung aus?











Link kopiert



Der Hauptdarsteller an diesem Abend wog stattliche 260 Kilogramm und drehte sich bedächtig. Seiner Beliebtheit tat das keinen Abbruch. Der Ochse am Spieß war – ein weiteres Mal – ein kulinarischer Höhepunkt beim zweitägigen Käsbergfest in den Weinbergen von Mundelsheim, hoch über der Neckarschleife. Das schmackhafte Angebot am Samstagabend ist seit bald 15 Jahren gute Tradition.