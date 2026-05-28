Belgiens künftige Königin hat es geschafft: Prinzessin Elisabeth schloss ihr Masterstudium an der Harvard Kennedy School ab - mit stolzen Eltern in der ersten Reihe. Was danach auf die 24-Jährige wartet, ist ungewöhnlich.
Prinzessin Elisabeth von Belgien (24) hat ihre Abschlussfeier an der Harvard University gefeiert. Die 24-jährige Thronfolgerin schloss damit ihr zweijähriges Masterstudium in Public Policy an der Harvard Kennedy School ab. Zuvor hatte sie bereits an der Universität Oxford ihren Bachelor in Geschichte und Politikwissenschaften erworben.