Belgiens künftige Königin hat es geschafft: Prinzessin Elisabeth schloss ihr Masterstudium an der Harvard Kennedy School ab - mit stolzen Eltern in der ersten Reihe. Was danach auf die 24-Jährige wartet, ist ungewöhnlich.

Prinzessin Elisabeth von Belgien (24) hat ihre Abschlussfeier an der Harvard University gefeiert. Die 24-jährige Thronfolgerin schloss damit ihr zweijähriges Masterstudium in Public Policy an der Harvard Kennedy School ab. Zuvor hatte sie bereits an der Universität Oxford ihren Bachelor in Geschichte und Politikwissenschaften erworben.

König Philippe (66) und Königin Mathilde (53) reisten eigens nach Boston, um dabei zu sein. Am Mittwoch stand zunächst die Preisverleihung des Jahrgangs 2026 auf dem Programm, bevor Zanny Minton Beddoes, Chefredakteurin des "Economist", laut "People" die Absolventen mit einer Rede verabschiedete. Die eigentliche Diplomverleihung folgte am Donnerstag.

Stolzer Vater zückt das Handy

Bei den Fotoaufnahmen auf dem Campus zeigten sich die belgischen Royals in bester Stimmung. Elisabeth posierte im traditionellen Talar mit Doktorhut, flankiert von ihren Eltern. König Philippe ließ es sich dabei nicht nehmen, selbst zum Handy zu greifen und Mutter und Tochter zu fotografieren - ein emotionaler Moment des sonst so förmlichen Monarchen.

Elisabeth ist die älteste der vier Kinder von König Philippe und Königin Mathilde. Ihre Geschwister sind Prinz Gabriel (22), Prinz Emmanuel (20) und Prinzessin Eléonore (18). Als Herzogin von Brabant trägt sie seit ihrer Geburt den offiziellen Titel der Thronerbin.

Studium trotz politischer Widrigkeiten

Elisabeths Rückkehr nach Harvard stand zwischenzeitlich auf der Kippe. Nachdem US-Präsident Donald Trump (79) nach seiner zweiten Amtsübernahme Einreisebeschränkungen für ausländische Studierende erließ, war unsicher, ob die Prinzessin ihr zweites Studienjahr würde absolvieren können.

Laut dem belgischen Königshausjournalisten Wim Dehandschutter lehnte Elisabeth dabei ausdrücklich eine Sonderbehandlung aufgrund ihres royalen Status ab - sie wollte nicht bevorzugt werden. Letztlich hob ein Bundesrichter das Einreiseverbot auf, und Elisabeth konnte ihr Studium fortsetzen und abschließen.

Nach dem Abschluss plant die Prinzessin laut der belgischen Zeitung "Het Nieuwsblad" zunächst kein direktes Eintauchen in die royalen Pflichten. Stattdessen soll ein Sabbatjahr folgen - inklusive einer Segelreise über den Atlantik. König Philippe hatte sich bereits im vergangenen Jahr zu den Plänen für seine Tochter geäußert. "Ein König tritt zurück, ist aber nicht im Ruhestand", sagte er. Und weiter: "Ich muss meiner Tochter Zeit geben, ihre Jugend zu genießen, sich weiterzuentwickeln und die Welt zu sehen. Ich unterstütze sie dabei zu 100 Prozent."