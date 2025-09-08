Fest, fester, Staphylococcus: Bakterium hält stärker als Sekundenkleber

Ein verbreitetes Hautbakterium zeigt eine Haftkraft, die stärker ist als jede natürliche Proteinbindung. Der Erreger ist harmlos, kann aber schwere Infekte verursachen.
Ein Bakterium klebt auf unserer Haut stärker als ein Sekundenkleber - wie ein Forscherteam herausgefunden hat, haftet Staphylococcus aureus mit der stärksten jemals nachgewiesenen natürlichen Proteinbindung. Die Haftkraft übertreffe die von Sekundenkleber und sei in der Natur nahezu beispiellos, schreibt die Auburn University. Möglicherweise biete das neue Ansätze zur Bekämpfung.