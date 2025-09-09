Fest am Bach: Großbottwar zeigt Mut zu Neuem

Ein etwas anderes Straßenfest wurde in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) gefeiert. Wo sonst mittelalterliche Häuser die Szenerie prägen, wurde heuer vor der Harzberghalle gefeiert.
Sie sind guter Dinge und gehen mit Optimismus an die veränderte Situation heran: die Vereine und Entscheidungsträger aus der Verwaltung. So jedenfalls zeigte die Stimmung am Samstag, als das „Fest am Bach“ – das ist der neue Name für das kollektive Feiern, das früher Straßenfest hieß und inmitten des historischen Weinorts stattfand – eröffnet wurde. Jetzt ist es ein großer, weitläufiger Platz auf dem Zelte, Schankwagen und Biertischgarnituren zum Verweilen einladen.