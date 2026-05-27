Fessler Mühle in Sersheim: Hommage an den Beruf des Müllers – wer ist der stärkste Mehlsackträger im Land?

Wer wird Meister am Sack? Alle zwei Jahre findet in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) ein ungewöhnlicher Wettbewerb statt. Impressionen mit Schweiß, Konzentration – und Spaß.
Die Fessler Mühle in Sersheim hat an Pfingstmontag wieder einmal den stärksten Mehlsackträger im Land ermittelt: und das bei sengender Hitze mit mehr als 30 Grad. Zunächst war der Andrang an Teilnehmern spärlich, die – wie die Tradition es verlangt – den Sack einseitig schultern und eine möglichst weite Strecke lang tragen müssen. Neun Voranmeldungen gab es bis zum Mittag, doch es dürfen stets auch Kurzentschlossene teilnehmen „Wenn der Erste gelaufen ist, kommen die anderen Mutigen“, weiß Seniorchef Wolfgang Fessler inzwischen.