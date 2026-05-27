Fessler Mühle in Sersheim: Hommage an den Beruf des Müllers – wer ist der stärkste Mehlsackträger im Land?

Wer wird Meister am Sack? Alle zwei Jahre findet in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) ein ungewöhnlicher Wettbewerb statt. Impressionen mit Schweiß, Konzentration – und Spaß.

Die Fessler Mühle in Sersheim hat an Pfingstmontag wieder einmal den stärksten Mehlsackträger im Land ermittelt: und das bei sengender Hitze mit mehr als 30 Grad. Zunächst war der Andrang an Teilnehmern spärlich, die – wie die Tradition es verlangt – den Sack einseitig schultern und eine möglichst weite Strecke lang tragen müssen. Neun Voranmeldungen gab es bis zum Mittag, doch es dürfen stets auch Kurzentschlossene teilnehmen „Wenn der Erste gelaufen ist, kommen die anderen Mutigen“, weiß Seniorchef Wolfgang Fessler inzwischen.

Doch gleich der erste Anlauf des Tages scheiterte. Fessler-Mitarbeiter Yannick Jess hatte Pech und musste den Sack sofort wieder absetzen: „Es ist mir sofort kräftig in den Rücken gefahren“, erklärte der junge Mann, der selbst 90 Kilo auf die Waage bringt und der zur Vorbereitung einen Kollegen mit 105 Kilo über den Hof getragen hatte. „Das war noch gar kein Problem“, beteuerte Jess, der es dennoch irgendwann wieder versuchen möchte.

Der heute 71-jährige Wolfgang Fessler hatte den Wettbewerb, der im Rhythmus von zwei Jahren stets im Rahmen des Deutschen Mühlentages stattfindet, bereits im Jahr 2006 und zu Ehren der Müller ins Leben gerufen. Damals feierte die Mühle ihr 610-jähriges Bestehen. Bis heute gilt: Für alle, die die 100 Meter-Marke erreichen, gibt es eine Urkunde sowie ein speziell gestaltetes Meister-Shirt. Außerdem werden sie in den 100 Kilogramm-Club der Fessler Mühle aufgenommen.

Körperlich anstrengende Prozedur

Zwar gab es auch mal eine Variante für Frauen, die nur das halbe Gewicht schleppen mussten; übrig geblieben ist aber lediglich die Challenge für die starken Kerls. Dabei gilt es von der Rampe der Mühle einen mit Weizen gefüllten 100 Kilogramm schweren Jutesack in Müllerart aufzunehmen und entlang der Metter das Wiesental hinunter zu tragen. Tagessieger ist derjenige, der den schweren Sack am weitesten trägt.

„Wir hatten tatsächlich schon Männer dabei, die zwischen 400 und 500 Meter gelaufen sind“, erinnert sich Fessler, dessen Vater Gerhard, die körperlich anstrengende Prozedur aus beruflichen Gründen immerhin über 50 Jahre lang praktiziert habe. „Sein Rücken war im Gegensatz zu meinem jedoch richtig gesund“.

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Dieser Umstand trifft offensichtlich auch auf Mihajlo Miodragovic zu. Die laute Startglocke wurde nämlich auch für den gebürtigen Serben geschwungen. Er ist mit einer Deutschen verheiratet und lebt hier seit rund zwei Jahren. Am Vortag habe er sich im Internet darüber erkundigt, welche Unterhaltungsangebote es über das Pfingstfest hinweg gebe. Miodragovic stieß auf den oben beschriebenen Wettbewerb und war sofort Feuer und Flamme.

Der als Koch arbeitende Kraftsport-Fan, der seine Frau auf einem Segelschiff kennenlernte, trainiere allerdings nur zuhause. „Morgens ein knappes Viertelstündchen“, erklärt die Gattin, die wohl auch als Motivatorin auftritt. Sie nämlich stachelte ihren Mann noch zur Höchstleistung an, als er schon die 100-Meter-Marke überwunden hatte. „Mit ihr auf dem Rücken habe ich gestern noch geübt“, strahlte der Vater eines einjährigen Jungen, als sein Spontanversuch mit 122,90 Metern vermerkt wurde.

Weinberg-Arbeit als hilfreiche Voraussetzung

Obendrein gab’s für ihn noch einen Ratschlag von Fessler: „Du brauchst noch mehr Technik. Den Sack weiter in die Schulter rein und diagonal über die Wirbelsäule“. Die Erfahrung hat den jungen Sackträger durchaus motiviert weiterzumachen: „Zuvor hatte ich nämlich noch Angst, nur zehn Meter weit zu kommen. Aber ich habe mich überraschend gut gefühlt, auch wenn das Gewicht viel schwerer ist, als gedacht.“

Vom Pech des Ersten hat sich auch Benjamin Feind nicht abschrecken lassen. Als Geburtstagskind des Tages startete der 27-jährige Sackträger-Kandidat aus Hohenklingen bei Maulbronn und ließ sich von der Familie anspornen. Mit 102 Metern erzielte auch Feind, der „die Liebe zum Kraftsport vom Vater in die Wiege gelegt bekommen hat, den begehrten Titel Meister am Sack. „Für mich war das heute eine Erfahrung, wie als Umzugshelfer“, meinte er nach der Aktion schwer atmend. „Und „wahrscheinlich hilft mir auch die Tatsache, dass ich viel im Weinberg arbeite. Da trage ich zwar weniger Gewicht, aber immer steil bergauf!“

Den Alters-Rekord hält übrigens Peter Bareiß aus Ingersheim, der als 73-Jähriger den Sack über 300 Meter weit getragen habe.