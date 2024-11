Ferry-Porsche-Stiftung in Stuttgart: 100 000 Euro für „Helden des Alltags“

1 Stuttgarter und Leipziger „Helden des Alltags“ freuen sich über Unterstützung durch die Ferry-Porsche-Stiftung. Foto: Ferry-Porsche-Stiftung

Große Freude bei fünf Stuttgarter und fünf Leipziger Organisationen, die sich um die seelische Gesundheit von Menschen kümmern. Die Ferry-Porsche-Stiftung unterstützt ihre Beratungsarbeit mit einem stattlichen Betrag.











Die Ferry-Porsche-Stiftung lenkt die Aufmerksamkeit auf das Thema seelisches Wohlbefinden. Jetzt fließen 100 000 Euro für „Helden des Alltags“, die sich an den Unternehmensstandorten Stuttgart und Leipzig für mentale Gesundheit einsetzen. Die zehn ausgewählten gemeinnützigen Organisationen – je fünf in Stuttgart und Leipzig – „stehen Menschen in mentalen Krisen zur Seite und schärfen mit Aufklärungs- und Präventionsangeboten das Bewusstsein für seelische Gesundheit“, wie es in der Würdigung der Stiftung heißt. Der Vorstandsvorsitzende Sebastian Rudolph erklärte: „Als Ferry-Porsche-Stiftung helfen wir Menschen, denen es im Leben nicht so gut geht – etwa in mental schwierigen Phasen.“ Die jetzt ausgezeichneten „Helden des Alltags“ leisteten täglich wichtige Beiträge für das seelische Wohlbefinden ihrer Mitmenschen: „Mit Fürsorge, Beistand und Beratungsangeboten bauen sie Brücken ins Leben.“

Ein Schwerpunkt liegt auf Beratungsangeboten für junge Leute Aus Stuttgart wurden folgende Organisationen und Vereine ausgezeichnet: die Telefonseelsorge Stuttgart, in der rund um die Uhr ehrenamtliche Ansprechpartner für kostenlose und anonyme Telefongespräche bereit stehen. Außerdem der Verein AGDW, eine Anlaufstelle für kranke und psychisch belastete Geflüchtete. Er informiert über Folgen von Traumatisierungen und hilft bei der Suche nach Therapie- und Hilfsangeboten. Ausgezeichnet wurde ferner der Gesundheits-Laden. In dem Verein finden Menschen mit Essstörungen Unterstützung. Zu den „Helden des Alltags" zählt die Porsche-Stiftung auch den Verein Kobra, der sich im Schwerpunkt um Kinder und Jugendliche kümmert, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Ebenso Release U21, eine Einrichtung des Vereins Release Stuttgart. Sie hat sich auf die Suchtberatung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen spezialisiert, leistet Aufklärungsarbeit an Schulen und bietet eine offene Sprechstunde für junge Menschen an, um ihnen Wege aus der Sucht zu zeigen. Die Stiftung Zielsetzung

Die 2018 gegründete Ferry-Porsche-Stiftung fördert und initiiert nach ihrem Selbstverständnis gemeinnützige Projekte in den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und Wissenschaft, Kultur und Sport.