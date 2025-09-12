Ferry-Porsche-Challenge: Preise für Menschen, die Kinder groß machen

Ein lauter Schrei: „Ja!“, entfährt es einer der Nominierten, als der Name ihres Vereins als Preisträger genannt wird. Der Saal lacht. Alle freuen sich mit. Die Auszeichnungen an sich und das großzügig bemessene Preisgeld geben reichlich Anlass dazu. Insgesamt eine Million Euro schüttet die Porsche-Stiftung an diesem Donnerstagnachmittag im Porsche-Museum bei der Preisverleihung der diesjährigen Ferry-Porsche-Challenge aus – verteilt auf drei erste Preise mit je 75 000 Euro, sechs zweite Preise mit je 50 000 Euro und neun dritte Preise mit je 25 000 Euro. Dazu kommen zwei Sonderpreise für herausragende Projekte mit je 50 000 Euro und zehn weitere Preise für die Nominierten mit je 10 000 Euro sowie 20 sogenannte Anschubpreise mit je 2500 Euro. Alles zusammen 50 Preise. Ein großes Füllhorn.

Kein Wunder, dass der Andrang bei der jährlich ausgeschriebenen Porsche-Challenge groß ist, wenn auch nicht so groß, wie im vergangenen Jahr. 361 Einsendungen waren es diesmal, unter denen die Jury, zu der auch die Chefredakteure der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten, Joachim Dorfs und Christoph Reisinger gehören, auszuwählen hatten. Bei der Ausschreibung 2024 waren es 650.

Das gemeinsame Anliegen: Kinder und Jugendliche stärken

Mit ihrem Preis will die Porsche-Stiftung gesellschaftlich relevanten Themen Aufmerksamkeit verschaffen und bürgerschaftliche Anstrengungen auf diesen Gebieten honorieren. „Chancen zu wachsen“, lautete dieses Mal das Thema. Gesucht waren Projekte, „die jungen Menschen Bildungs- und Teilhabechancen ermöglichen“, wie Sebastian Rudolph, Vorstandsvorsitzender der Porsche-Stiftung, bei der Preisverleihung hervorhebt. Angesprochen fühlen durften sich gemeinnützige Vereine, Organisationen an den Porsche-Standorten Baden-Württemberg und Sachsen.

Darunter ist der Jugendclub JuClu16 aus Meißen, der Jugendlichen Möglichkeiten bietet, selbst aktiv zu werden – etwa in dem er ihnen Gelegenheit gibt, eine alte Turnhalle zu einem Jugendclub umzugestalten oder aus einem ausgedienten Gelenkbus einen jugendgerechten Treffpunkt zu machen. Dafür gibt es einen ersten Preis. Ebenso für den Verein Sprungbrett Bildung aus Karlsruhe, in dem Studenten Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten unterstützen. Der dritte erste Preis geht an das Zukunftslabor der Auerbach-Stiftung aus Bruchsal. Es lässt Schülerinnen und Schüler durch praxisnahe Kurse in den Mint-Fächern Mathematik, Technik oder Informatik wachsen.

Sonderpreis für das Stuttgarter Projekt „Stell Dir vor“, das Mädchen stärken und ihnen das Unternehmertum schmackhaft machen soll. Stiftungsvorsitzender Sebastian Rudolph mit Ilke Heller und Rebecca May (von links) Foto: Ferdinando Iannone

Freudenszenen sind ein wiederkehrendes Element bei der Preisverleihung. Zu beobachten etwa bei Susanne Karge und Hanah Hofmann, zwei ausgebildeten Erzählerinnen vom Dresdner Verein Erzählraum, die Grundschulkindern Geschichten aus aller Welt nahebringen. Dank des Preisgeldes können sie dies auch weiterhin verlässlich tun. Oder bei den Vertreterinnen des Improvisationstheaters Stuttgart, das mit einem dritten Preis bedacht wird. In Theaterstücken und begleitenden Workshops lernen Grundschulkinder dort spielerisch, sich mit Themen wie Demokratie, Toleranz und Umwelt zu beschäftigen. Ziel dieses edukativen Theaters „Klein denkt groß“ ist es, Kinder für gesellschaftliche Themen zu sensibilisieren. Chancen zu wachsen, bietet auch der Caritasverband Stuttgart und dort der Bereich Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen, mit seinem Projekt „Pro Kids – no cap!“. Darin geht es um Prävention und Resilienz bei Kindern aus suchtbelasteten Familien. Die Jury honoriert dieses Engagement mit einem dritten Preis.

„Wir brauchen mehr Frauen, die sich trauen Unternehmerin zu sein“

Zwei weitere Initiativen aus Stuttgart werden an diesem Tag ausgezeichnet: „Smart & Kritisch“, ein Angebot des Georgischen Kulturhauses zur Stärkung von Medienkompetenz und kritischem Denken. Dafür gibt es einen Nominierten-Preis. „Herausragend“ findet die Jury die Arbeit der gemeinnützigen GmbH „Stell dir vor“, ebenfalls aus Stuttgart. Ihr Ziel ist es, speziell Mädchen in unternehmerischen Denken zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Ein Unternehmerinnen- und Gründerinnen-Netzwerk soll ihnen dabei helfen. „Wir brauchen mehr Frauen, die sich Unternehmertum zutrauen“, sagt Ilke Heller, die gemeinsam mit Rebecca May das Projekt vertritt, und bekommt dafür lauten Beifall. „Die Mädchen sprudeln vor Ideen“, erzählen sie im Anschluss und werben schon jetzt für drei Feriencamps für Zehn- bis 14-Jährige, die sie in den Osterferien 2026 anbieten (hallo-you.de). Dafür soll auch ein Teil des 50 000-Euro-Preisgeldes verwendet werden.

Oliver Blume gratuliert per Video

Wertschätzung für die vielen Initiativen zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen ist an diesem Nachmittag drückt auch die Auswahl der Laudatoren aus. Zu ihnen gehören Vera Schalwig, bei Porsche für Personal und Sozialwesen zuständig und der Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrat Harald Buck, beides Kuratoriumsmitglieder. Anerkennung zollt den Preisträgern auch Porsche-Finanzvorstand Jochen Breckner. Er betont die Bedeutung von Zusammenhalt in der Gesellschaft, den er auch durch das Erstarken der politischen Ränder bedroht sieht. Es sei wichtig, in Kinder und Jugendliche als „die künftigen Säulen der Gesellschaft“ zu investieren. Oliver Blume, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung und Porsche-Chef, gratuliert den Preisträgern und Nominierten per Video: „Ihr schafft Räume und Visionen, in denen Kinder und Jugendliche wachsen können“, sagt er.

Eine Tanzformation mit treffendem Namen: „Happy People“

Was Auszeichnung und Preisgeld bewirken können, führt eindrucksvoll eine Gruppe des Stuttgarter Vereins Zeit zum Tanzen vor, der bei einer früheren Porsche-Challenge ausgezeichnet worden ist. Das Geld wurde für inklusive Tanz-Projekte verwendet, mit denen es der Verein bei den Special Olympics wiederholt zu Gold gebracht hat. Seine inklusive Tanz-Formation sorgt für Begeisterung im Saal. Ihr Name eignet sich als Überschrift über diesen Nachmittag: „Happy People“.