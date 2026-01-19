Ferry-Porsche-Challenge 2026: 500 000 Euro für würdevolles Leben und Schutz vor Einsamkeit im Alter

Die Ferry-Porsche-Stiftung fördert mit ihrer jährlichen Challenge verschiedene gesellschaftliche Bereiche. In diesem Jahr geht um Projekte für älteren Menschen. Die Ausschreibung läuft.
Die Ferry-Porsche-Stiftung richtet das Augenmerk auf ältere Menschen. Die diesjährige Ausschreibung ihres mit 500 000 Euro dotierten Spendenwettbewerbs steht unter den Motto „Gemeinsam älter – gemeinsam stärker“. Gefördert werden sollen insgesamt 30 Projekte, die älteren Menschen ein aktives, selbstbestimmtes und würdevolles Leben ermöglichen. Teilnehmen können gemeinnützige Organisationen und Vereine aus den Porsche-Standorten Baden-Württemberg und Sachsen, „die mit ihrer Arbeit Einsamkeit vorbeugen, Aktivität im Alter stärken oder altersgerecht digitale Kompetenzen für Menschen in späteren Lebensphasen vermitteln“, wie es in der Ausschreibung heißt. Die Anzahl der Bewerbungen ist auf 200 begrenzt.