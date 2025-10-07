Fernzüge: 128.000 Unterschriften für Familienreservierung bei der Bahn

1 Zankapfel Familienreservierung - wird die Petition die Bahn umstimmen? (Symbolbild) Foto: Paul Zinken/dpa

Düsseldorf - In einer Petition haben sich rund 128.000 Bürgerinnen und Bürger dafür ausgesprochen, die Familienreservierung bei der Deutschen Bahn wieder einzuführen. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hatte die Initiative dazu ergriffen. Inzwischen habe man die Eingabe mit den Unterschriften der Bahn übergeben, sagte Verbandschef Matthias Kurzeck der "Rheinischen Post"Die Petition sei "ein starkes Signal, dass die DB mit ihrer Service-Politik auf dem falschen Weg ist".