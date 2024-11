Der Dezember ist weltweit eine Zeit des Wandels - während auf der einen Hälfte der Erde Schnee und Kälte dominieren, locken in anderen Teilen der Welt sonnige Strände, tropische Inseln und kulturelle Highlights. Diese fünf Reiseziele bieten in diesem Monat ideale Bedingungen und besondere Erlebnisse.

Malé: Tropisches Refugium auf den Malediven

Malé, die Hauptstadt der Malediven, ist das Tor zu einer faszinierenden Inselwelt, die für viele wie ein Traum erscheint. Im Dezember beginnt auf den Malediven die Trockenzeit und das Wetter ist mit Temperaturen um die 30 Grad und klaren, sonnigen Tagen ideal für Strandurlaub und Wassersport. Die Resorts auf den umliegenden Atollen bieten erstklassige Möglichkeiten zum Tauchen und Schnorcheln, da die Sicht unter Wasser zu dieser Jahreszeit besonders gut ist. Lebendige Korallenriffe und exotische Meerestiere machen die Unterwasserwelt der Region einzigartig.

Lesen Sie auch

Neben der Natur bietet Malé auch kulturelle Highlights. Der Fischmarkt zeigt den Alltag der Einheimischen, der Sultan Park und die Freitagsmoschee erzählen von der Geschichte und den Traditionen des Inselstaates. Viele Resorts und Hotels organisieren festliche Veranstaltungen, die mit traditionellen maledivischen Tänzen und Gerichten Weihnachten und Silvester tropisch interpretieren - eine außergewöhnliche Art, das Jahr ausklingen zu lassen.

Hoi An: Das leuchtende Juwel Vietnams

Die Altstadt von Hoi An in Zentralvietnam bietet eine unvergleichliche Mischung aus Geschichte, Kultur und Romantik. Im Dezember ist das Wetter mild und trocken, ideal für einen Spaziergang durch die Gassen des UNESCO-Weltkulturerbes. Die berühmten Lampions, die in den Straßen hängen, tauchen Hoi An vor allem abends in ein magisches Licht. Ein weiteres Highlight ist der Nachtmarkt am Ufer des Flusses Thu Bon mit Kunsthandwerk, lokalen Spezialitäten und festlicher Stimmung.

Ein besonderes Erlebnis ist das Vollmondfest, das an jedem Vollmondabend gefeiert wird, das nächste Mal also am 14. Dezember. Dabei ist die Altstadt auf traditionelle Weise beleuchtet, während Musik, Tanz und kulturelle Darbietungen die Besucher unterhalten. Daneben gibt es auch außerhalb der Stadt viel zu entdecken: Die antiken Tempelanlagen von My Son und der nahe gelegene An Bang Beach bieten Natur und Kultur in malerischer Umgebung.

Sansibar-Stadt: Exotik und Entspannung vor der Küste Afrikas

Sansibar Town, das kulturelle und historische Zentrum der gleichnamigen Insel, vereint auf einzigartige Weise orientalische und afrikanische Einflüsse. Stone Town, die Altstadt und UNESCO-Weltkulturerbe, besticht durch verwinkelte Gassen, reich verzierte Holztore und lebhafte Märkte. Besonders der Darajani-Markt bietet Einblicke in das Alltagsleben und die kulinarischen Traditionen, für die Sansibar berühmt ist.

Im Dezember locken nicht nur kulturelle Höhepunkte, sondern auch die Strände der Insel mit angenehmen Temperaturen und kristallklarem Wasser. Orte wie Kendwa und Nungwi bieten ideale Bedingungen für Taucher und Schnorchler. Außerdem ist der Dezember die Zeit der Gewürzernte, weshalb sich ein Besuch auf einer der Gewürzplantagen lohnt, wo Vanille, Nelken und Zimt angebaut werden. Festlichkeiten rund um die Swahili-Kultur verleihen Sansibar in dieser Jahreszeit eine besondere Atmosphäre.

Queenstown: Sommerabenteuer in Neuseeland

Im Dezember beginnt in Queenstown der Sommer und die malerische Stadt auf der Südinsel Neuseelands präsentiert sich als Paradies für Abenteurer und Naturliebhaber. Die langen Tage mit Temperaturen um die 20 Grad bieten optimale Bedingungen für Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiking und Kajakfahren. Vor allem der Lake Wakatipu und die umliegenden Remarkables Mountains bieten eine Kulisse, die wie geschaffen für Outdoor-Abenteuer ist.

Neben der Natur locken kulturelle Veranstaltungen und lokale Märkte. In der Adventszeit finden häufig Open-Air-Konzerte und Weihnachtsmärkte statt, die mit regionalen Produkten und neuseeländischer Lebensfreude begeistern. Ein absolutes Highlight ist eine Bootsfahrt durch den Milford Sound, der mit seinen steilen Felswänden und Wasserfällen als eines der Naturwunder der Welt gilt und Queenstown im Dezember zu einem außergewöhnlichen Reiseziel macht.

Wien: Weihnachtszauber in der Donaumetropole

Wer nicht die Sonne, sondern den Zauber der Vorweihnachtszeit sucht, ist in Wien genau richtig. Im Dezember erstrahlt die Stadt im Lichterglanz und Christkindlmärkte verbreiten an fast jeder Ecke festliche Stimmung. Einer der bekanntesten ist der Weihnachtsmarkt vor dem Wiener Rathaus, der mit Kunsthandwerk, kulinarischen Köstlichkeiten und einer märchenhaften Atmosphäre lockt. Auch die Eislaufbahnen und Karussells vor dem beleuchteten Rathaus sind ein Highlight für Besucher jeden Alters.

Neben den Märkten hat Wien auch kulturell einiges zu bieten. Adventkonzerte in den Kirchen, klassische Opernaufführungen in der Staatsoper und die romantisch beleuchteten Gassen der Innenstadt machen den Dezember zu einem unvergesslichen Erlebnis. Eine Fiakerfahrt durch die verschneite Stadt oder ein Besuch im Schloss Schönbrunn, in dem es eine eigene Weihnachtsausstellung zu entdecken gibt, runden den Aufenthalt in der österreichischen Hauptstadt ab.