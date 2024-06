Was viele beim Heizen im Westen nicht einmal wissen

Fernwärme in Stuttgart

7 An der Ludwigstraße wird gerade am Fernwärmenetz gearbeitet. Foto: Judith A. Sägesser

In Stuttgart sollen die Wärmenetze zügig wachsen. Im Bezirk West aber zeigt sich: Selbst wenn ein Netz vorhanden ist, heißt das nicht zwingend, dass die Gebäude an der Strecke auch angeschlossen sind.











Für die Frau, die in dem kleinen Stuttgart-Fanshop im Westen steht und Ware vorbereitet, ist das eine echte Überraschung. Weiß sie, wie hier im Haus geheizt wird? „Ja, mit Gas“, antwortet sie. Keine Fernwärme? „Gibt’s hier nicht.“ Sie selbst ist Mieterin in dem Laden an der Senefelderstraße. Womöglich war ihr deshalb nicht bekannt, dass bereits seit Jahren ein Wärmenetz direkt vor ihrer Tür vorbeiführt. Das Gebäude ist aber offenbar nicht angeschlossen.