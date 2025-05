Fernverkehr: Bahn will Auslastung der Züge mit Rabattaktionen erhöhen

1 Die Deutsche Bahn will mit Rabatten mehr Fahrgäste anlocken (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Pia Bayer

Angesichts der Unzuverlässigkeit suchen viele Reisende Alternativen zur Bahn. Die Auslastung im Fernverkehr bleibt unter den Zielen. Rabatte sollen die Nachfrage ankurbeln.











Mit neuerlichen Rabattaktionen will die Deutsche Bahn die Nachfrage im Fernverkehr ankurbeln und die Auslastung in den ICE- und IC-Zügen erhöhen. Diese habe in den ersten vier Monaten bei um die 44 Prozent gelegen, teilte die Bahn mit. Das sei zwar etwas besser als im Vorjahreszeitraum. Vom selbst gesteckten Jahresziel einer 50-prozentigen Auslastung ist die Bahn damit aber weit entfernt.